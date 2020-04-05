Косыревка останется без воды

Причина - ремонт

Жители Косыревки 6 апреля останутся без холодной и горячей воды с 10:00 до 20:00. Так, воды не будет в домах №№ с 1 по 21 по улице Новой, №№ 42, 42а по улице Орловской, №№ с 1 по 15 по улице Ленина, №№ с 1 по 7 и 61а, строение 5 по улице Советской, №№ 50а, 50 стр.7, 50 стр.9, стр.10 по улице Юношеской. Воду отключат, чтобы провести аварийные ремонтные работы – устранить утечку на водоводе по улице Новая, 21.

Воду подвезут по заявкам жителей, однако можно сделать запас заранее.