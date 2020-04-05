Общество

сегодня, 20:30

Косыревка останется без воды

3 899
#отключение #ЛГЭК
1
Косыревка останется без воды

Причина - ремонт

Жители Косыревки 6 апреля останутся без холодной и горячей воды с 10:00 до 20:00. Так, воды не будет в домах №№ с 1 по 21 по улице Новой, №№ 42, 42а по улице Орловской, №№ с 1 по 15 по улице Ленина, №№ с 1 по 7 и 61а, строение 5 по улице Советской, №№ 50а, 50 стр.7, 50 стр.9, стр.10 по улице Юношеской. Воду отключат, чтобы провести аварийные ремонтные работы – устранить утечку на водоводе по улице Новая, 21.

Воду подвезут по заявкам жителей, однако можно сделать запас заранее.


3 899
#отключение #ЛГЭК
1

Комментарии (3)

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Самодуркина

57 минут назад
Мы привезем вам нашего Оленя из Веток и можете на него посмотреть для вашего релакса - а потом мы пойдем убирать с вами территорию !
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Х.. с этой Косырёвкой..

сегодня, 20:39
Посмотрите какие у нас парки! М.А.Ф.ы и фудкорты!
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ИК-3

сегодня, 16:26
Нажрались?
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