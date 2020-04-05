В мире

34 минуты назад

Трамп вводит войска в Нью-Йорк

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#коронавирус

Власти США вводят в Нью-Йорк войска. В город направлены более тысячи солдат и офицеров.

Данную меру объясняют борьбой с возможными социальными последствиями пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что это будет «медицинский военный персонал» и что количество военных может быть увеличено, сообщает rusvesna.su.
147
#коронавирус

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