В России
сегодня, 09:06
Никакой отсрочки! Россиянам запретили переносить выплаты по кредитам на май
Соответствующее заявление сделали в Центральном банке.
Заемщикам до конца апреля необходимо вносить выплаты по кредитам точно в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней. Об этом говорится в сообщении Центрального банка, размещенном на официальном сайте.
«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», - говорится в публикации.
Вместе с тем, ЦБ призвал кредиторов учитывать фактические возможности должника посещать офис банка, либо делать платежи по дистанционным каналам.
Помимо тех, кто занят обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляет поддержку предоставления дистанционных услуг, финансовым организациям следует ограничиться минимумом присутствия в офисах сотрудников.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем: российский лидер отметил, что за сотрудниками сохранится их заработная плата, сообщает tvzvezda.ru
«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», - говорится в публикации.
Вместе с тем, ЦБ призвал кредиторов учитывать фактические возможности должника посещать офис банка, либо делать платежи по дистанционным каналам.
Помимо тех, кто занят обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляет поддержку предоставления дистанционных услуг, финансовым организациям следует ограничиться минимумом присутствия в офисах сотрудников.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем: российский лидер отметил, что за сотрудниками сохранится их заработная плата, сообщает tvzvezda.ru
Хаха,
eeee
не банкир
Вася
от туда
Липчанин
Skrip
Липчанин
isterika
Скрепоносец из Немногопотерпетьевска.