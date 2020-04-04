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Никакой отсрочки! Россиянам запретили переносить выплаты по кредитам на май

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#кредиты #отсрочка #коронавирус. карантин #самоизоляция
Никакой отсрочки! Россиянам запретили переносить выплаты по кредитам на май

Соответствующее заявление сделали в Центральном банке.

Заемщикам до конца апреля необходимо вносить выплаты по кредитам точно в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней. Об этом говорится в сообщении Центрального банка, размещенном на официальном сайте.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», - говорится в публикации.

Вместе с тем, ЦБ призвал кредиторов учитывать фактические возможности должника посещать офис банка, либо делать платежи по дистанционным каналам.

Помимо тех, кто занят обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляет поддержку предоставления дистанционных услуг, финансовым организациям следует ограничиться минимумом присутствия в офисах сотрудников.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем: российский лидер отметил, что за сотрудниками сохранится их заработная плата, сообщает tvzvezda.ru

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#кредиты #отсрочка #коронавирус. карантин #самоизоляция

Комментарии (12)

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Хаха,

29 минут назад
А вы верили,уши развесили,Отдыхаем дальше))),ляляляляля
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eeee

35 минут назад
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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не банкир

39 минут назад
А что не так? Сами попробуйте дать в долг, а потом забейте на должника. Многим вы в долг дадите на год под 12% ? Ну, Ну !!!
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Вася

41 минуту назад
Да, видимо г-жа Набибулина полностью самоизолировалась от российской реальности.
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от туда

43 минуты назад
Обнулим сроки государю и дальше терпеть будем. Пока не скончается не уйдет
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Липчанин

45 минут назад
Ну собственно этого и следовало ожидать от этого пустозвона
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Skrip

55 минут назад
"либо делать платежи по дистанционным каналам."....Можете с балкона попросить прохожего сделать за вас платеж и сбросить необходимую сумму с балкона или в форточку.Главное сделайте запись в своем блокноте м датой и временем.
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Липчанин

57 минут назад
"Спасибо" дедушке Путину за это.....
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isterika

сегодня, 09:35
какой все у нас хороший президент
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Скрепоносец из Немногопотерпетьевска.

сегодня, 09:32
Ну а что вы хотели товарищи, Отнеситесь к этому с пониманием.
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