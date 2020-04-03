Атп продолжают показывать свою эффективность

Центр энергоэффективности и Управление энергетики и тарифов Липецкой области продолжают следить за показаниями в многоквартирных домах, где фонд капитального ремонта установил автоматические тепловые пункты.

Напомним, жители дома № 23 на проспекте 60 лет СССР и дома № 8 на бульваре Есенина в г. Липецке в конце прошлого года приняли решение о дополнительном взносе на капитальный ремонт и установке на эти средства автоматизированных тепловых пунктов. По этим домам администрация Липецкой области подала и получила одобрение заявки на финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ.

О том, что оборудование показало свою эффективность в первый месяц работы, специалисты ФКР уже сообщали ранее, тогда рассматривались показания за январь этого года, даже несмотря на то, что эффективность АТП наиболее наглядна в весенний и осенний период, то есть при наступлении положительных температур, уже в январе экономия была выше 20%.

Специалисты Центра энергоэффективности провели анализ работы теплосистем вышеуказанных домов за март 2020 года и определили, что экономия в доме на бульваре Есенина - 30,3% по сравнению с периодом без АТП. Для жителя трехкомнатной квартиры - это около тысячи рублей за месяц. На такую ощутимую сумму благодаря АТП удалось снизить платеж за тепловую энергию. Экономия у жильцов дома на проспекте 60 лет СССР тоже вышла значительная - более 800 рублей с трехкомнатной квартиры. Такую экономию жители увидят, когда получат квитанции. При этом, не стоит забывать, что платежка за капитальный ремонт больше всего на 150 рублей. Поэтому, выгода очевидна.

На сегодняшний момент Управление ЖКХ Липецкой области, Центр энергоэффективности и Фонд капитального ремонта ведут работу по анализу многоквартирных домов, жители которых направляли в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области жалобы на высокие платежи за тепловую энергию, это около 200 многоэтажек региона. Липчане могут направлять свои заявки для рассмотрения целесообразности установки АТП в их многоквартирном доме. Стоит отметить, что для того чтобы такая установка была осуществлена с привлечением средств федерального бюджета одним из условий является наличие общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Заявки можно направить на адреса электронных почт ведомств: ceeflo@yandex.ru; info@kapremont48.ru , а также в официальные группы ЦЭЭФ и ФКР в социальных сетях.

PR

