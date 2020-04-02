Общество

57 минут назад

Органы ЗАГС временно приостанавливают регистрацию заключения и расторжения браков

5 589
#коронавирус #ЗАГС
1
Органы ЗАГС временно приостанавливают регистрацию заключения и расторжения браков

Управление ЗАГС администрации Липецка информирует о временном приостановлении государственной регистрации заключения и расторжения браков.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок. Молодеженов, подавших заявления о регистрации брака, просят обратиться в отделы ЗАГС для уточнения возможности переноса даты.

В исключительных случаях (при беременности, срочной командировке и т.п.) регистрацию будут проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных.

Уточнить информацию о возможности переноса даты и согласования порядка можно  по электронной почте zags@cominfo.lipetsk.ru, а также по телефонам:

- отдел торжественной регистрации брака: ул. Ленина, д. 28, телефоны: 27-51-53, 27-59-54;

- правобережный отдел: ул. Пролетарская, д. 14, телефоны: 27-21-68, 27-15-07;

- советский отдел: ул. Липовская, д. 44, телефоны: 72-66-00, 27-41-82;

- октябрьский отдел: ул. Космонавтов, д. 2, телефоны: 34-75-47, 34-81-32;

- левобережный отдел: пр. Мира, д.30, телефоны: 43-02-49, 43-16-26;

- отдел по регистрации смерти: пр. Победы, д. 51а, телефон: 47-76-75.

5 589
#коронавирус #ЗАГС
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ничего страшного

14 минут назад
девчата сейчас и без регистрации брака чпокаются вовсю
ответить

Житель

38 минут назад
Не ну развод, это надо без промедления делать, там день за два идёт, и передумать можно, не дай бог
ответить

.

47 минут назад
Зарплату себе тоже отмените? Что вы там делать тогда будете? Премию себе выписать не забудьте.
ответить

Регистрация браков

48 минут назад
Хотел жениться, а оно вон как вышло! Ну как так то!
ответить

Расторжение браков

50 минут назад
Откройте пожалуйста
ответить

Еще в рубрике

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Липецкой области идет на спад
#ОРВИ #грипп
2
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Липецкой области идет на спад

сегодня, 16:11

Общество
За сутки в Липецкой области горели 18 гектаров сухой травы
#пожар
1
За сутки в Липецкой области горели 18 гектаров сухой травы

сегодня, 15:24

Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности масок
#медицинские маски #коронавирус
14
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности масок

сегодня, 15:07

Общество
ПФР готов к приёму заявлений на получение выплат в 5 тысяч от семей, имеющих право на маткапитал
#пособия #материнский капитал
44
ПФР готов к приёму заявлений на получение выплат в 5 тысяч от семей, имеющих право на маткапитал

сегодня, 15:00

Общество
Игорь Артамонов обсудил с представителями бизнеса и банков сотрудничество в условиях эпидемии
#коронавирус
19
Игорь Артамонов обсудил с представителями бизнеса и банков сотрудничество в условиях эпидемии

сегодня, 14:50

Общество
Начальник управления потребрынка: «Кто-то решил «срубить кеш» на лимонах и имбире»
#цены #подорожание #коронавирус
45
Начальник управления потребрынка: «Кто-то решил «срубить кеш» на лимонах и имбире»

сегодня, 14:30

Общество