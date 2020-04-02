57 минут назад
Органы ЗАГС временно приостанавливают регистрацию заключения и расторжения браков
Управление ЗАГС администрации Липецка информирует о временном приостановлении государственной регистрации заключения и расторжения браков.
В исключительных случаях (при беременности, срочной командировке и т.п.) регистрацию будут проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных.
Уточнить информацию о возможности переноса даты и согласования порядка можно по электронной почте zags@cominfo.lipetsk.ru, а также по телефонам:
- отдел торжественной регистрации брака: ул. Ленина, д. 28, телефоны: 27-51-53, 27-59-54;
- правобережный отдел: ул. Пролетарская, д. 14, телефоны: 27-21-68, 27-15-07;
- советский отдел: ул. Липовская, д. 44, телефоны: 72-66-00, 27-41-82;
- октябрьский отдел: ул. Космонавтов, д. 2, телефоны: 34-75-47, 34-81-32;
- левобережный отдел: пр. Мира, д.30, телефоны: 43-02-49, 43-16-26;
- отдел по регистрации смерти: пр. Победы, д. 51а, телефон: 47-76-75.
Ничего страшного
Житель
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Регистрация браков
Расторжение браков