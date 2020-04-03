Бизнес

46 минут назад

Где лучше находиться во время карантина?

14 1342
Где лучше находиться во время карантина?

Коронавирусная инфекция COVID-19 внесла глобальные изменения в профессиональную и личную жизнь людей всего мира. Все больше людей и организаций осваивают удаленную работу.

                                            Мой дом – моя крепость!

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 В своем доме вы сможете устроить себе и своей семье комфортную жизнь даже в условиях карантина. Вам не нужно никому отчитываться при выходе из дома в собственный двор. В доме можно сделать офис, кинотеатр, игровую зону для детей. А собственный двор – это место где вы сможете гулять с семьей, заниматься спортом, выгуливать без проблем свою собаку. Также во дворе вы сможете без проблем пожарить шашлыки на своем мангале, сходить попариться в собственную баню. Да, и у вас не будет проблем с парковкой своего автомобиля.

В квартире вы не сможете также комфортно себя чувствовать, как в своем доме.  

Главное — проявить максимальную сознательность и стараться не подвергать себя и окружающих опасности. Сегодня забота о себе в прямом смысле означает заботу о ближнем. При общем уровне тревоги и стресса важно воспринимать временную самоизоляцию не как тоскливое заключение в четырех стенах, а как время, которое можно провести эффективно и интересно — все для этого у вас будет в собственном доме.

Строительная компания «Эко Дом» строит дома уже 14 год. За это время компания построила более 500 домов. Такое количество построенных объектов позволило получить огромный опыт в малоэтажном строительстве.

Обычная однокомнатная или двухкомнатная квартира в среднем стоят в районе 2-х миллионов рублей. Это примерно стоимость хорошего дома с коммуникациями в районе 100 кв.м.

Подробную информацию по строительству вы можете получить удаленно.

отправить заявку: http://eko-dom-lip.ru/stoimost-doma.

позвонить: 8(4742) 24-24-78, 8-930-014-24-78 (whatsapp, viber);

написать: ecodom48@mail.ru, whatsapp, viber,

зайти: http://eko-dom-lip.ru/

подписаться: https://vk.com/ekodom48 , https://www.instagram.com/ekodomlipetsk/

                                     Оставайтесь дома и берегите себя!

PR

14 1342

Комментарии (15)

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Это путинская репетиция !

33 секунды назад
ГостьяЯ, Botox не зря тюрьмы реконструироваЛ !
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Во блин.

3 минуты назад
Семейка алкашей.
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ГостьяЯ

6 минут назад
Гостья, подписываюсь под каждым словом!!! Сначала власть "хлопает ушами" и закрывает на все глаза, а потом начинает "закручивать гайки" по полной. Хорошо у кого есть дома, а как быть нашим малышам в городских квартирах? Хорошо если у кого ещё метраж ничего, а если 1-2 комнаты, как малыш не там продолжать долгую "отсидку"?
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у тебя толчек из досок

9 минут назад
на гумне и крыша соломенная зато у тебя интернет и нексия без фар
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Житель

11 минут назад
Похоже фото кто-то из выших чинов своей семейке выложил? Так как у обычных людей сплошные огурчики, помидорчики ,картошка с грядки. Или из москвичей там токое только увидишь.
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я тоже так живу....а вы?

11 минут назад
На фотке неплохой такой дворик с мангалом и столиком со жратвой....
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Гостья

18 минут назад
Они решили подлить масло в огонь((Нам и показывают по телевизору как самоизолируются богатые люди:гуляют у себя во дворах, жарят шашлыки... А вы лучше расскажите как провести взаперти в наших многоэтажных скворечниках.Уважаемый губернатор, разрешите выгуливать детей на улице, чем они хуже собак((Через пару дней у них массово начнутся психоза, куда им деть энергию? На улице тепло, дома жара.
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Лучше всего

20 минут назад
В ново Огарёво !, Сиди себе Botox размина!.
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Фекла Леонардовна

20 минут назад
да явно не свекольный самогон дегустируют
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риэлторские барыги не дремлют

23 минуты назад
это откуда то из долины нищих рекламу закинули
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