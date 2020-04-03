Где лучше находиться во время карантина?

Коронавирусная инфекция COVID-19 внесла глобальные изменения в профессиональную и личную жизнь людей всего мира. Все больше людей и организаций осваивают удаленную работу.

Мой дом – моя крепость!







В своем доме вы сможете устроить себе и своей семье комфортную жизнь даже в условиях карантина. Вам не нужно никому отчитываться при выходе из дома в собственный двор. В доме можно сделать офис, кинотеатр, игровую зону для детей. А собственный двор – это место где вы сможете гулять с семьей, заниматься спортом, выгуливать без проблем свою собаку. Также во дворе вы сможете без проблем пожарить шашлыки на своем мангале, сходить попариться в собственную баню. Да, и у вас не будет проблем с парковкой своего автомобиля.

В квартире вы не сможете также комфортно себя чувствовать, как в своем доме.

Главное — проявить максимальную сознательность и стараться не подвергать себя и окружающих опасности. Сегодня забота о себе в прямом смысле означает заботу о ближнем. При общем уровне тревоги и стресса важно воспринимать временную самоизоляцию не как тоскливое заключение в четырех стенах, а как время, которое можно провести эффективно и интересно — все для этого у вас будет в собственном доме.

Строительная компания «Эко Дом» строит дома уже 14 год. За это время компания построила более 500 домов. Такое количество построенных объектов позволило получить огромный опыт в малоэтажном строительстве.

Обычная однокомнатная или двухкомнатная квартира в среднем стоят в районе 2-х миллионов рублей. Это примерно стоимость хорошего дома с коммуникациями в районе 100 кв.м.

Подробную информацию по строительству вы можете получить удаленно.

отправить заявку: http://eko-dom-lip.ru/stoimost-doma.

позвонить: 8(4742) 24-24-78, 8-930-014-24-78 (whatsapp, viber);

написать: ecodom48@mail.ru, whatsapp, viber,

зайти: http://eko-dom-lip.ru/

подписаться: https://vk.com/ekodom48 , https://www.instagram.com/ekodomlipetsk/

Оставайтесь дома и берегите себя!



PR

