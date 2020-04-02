Общество

вчера, 23:20

Президент подписал законы о штрафах и уголовных сроках за фейки и нарушение санитарных правил

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Президент подписал законы о штрафах и уголовных сроках за фейки и нарушение санитарных правил

Владимир Путин подписал законы ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о чрезвычайных ситуациях.

Теперь если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к серьезным последствиям, наказание может составить до семи лет лишения свободы. За распространение заведомо ложной информации об эпидемиях и чрезвычайных ситуациях можно лишиться свободы до пяти лет.  

Поправки в Уголовный кодекс, а также КоАП Госдума рассмотрела вчера сразу в трех чтениях.  

По Кодексу административных правонарушений за нарушение карантина гражданам придется заплатить от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Если же эти нарушения причинили вред здоровью или привели к смерти человека, штрафы для граждан составят от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.  

Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил расценят как уголовное преступление, штраф для нарушителя составит от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет. За смерть человека из-за нарушения карантина штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если умерших окажется двое или больше, можно лишиться свободы от пяти до семи лет. 

Также эти поправки вводят ответственность за распространение под видом достоверной заведомо ложной информации «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК РФ). Этими обстоятельствами признаются природные и техногенные аварии, эпидемии, катастрофы, стихийные бедствия. За распространение заведомо ложной информации штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. В случае, если распространение фейка причинило вред здоровью или имуществу, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей, свободу можно потерять до трех лет. Если фейк привел к смерти человека, штраф составит от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей, свободы можно будет лишиться до пяти лет. 

Законы вступают в силу со дня их официального опубликования.  
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Комментарии (15)

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Патриот

33 секунды назад
Вроде все написали, а с какой даты вступает этот драконовский закон!?
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Почему не вводят ЧС

3 минуты назад
Это биологическая война и все все видят)
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Антисоветчик

12 минут назад
Перри Мейсон, заболеют все. Или почти все. По крайней мере 80% населения. Кто-то даже не заметит. кто-то поболеет и побежит на работу. Но, многие уже.. увы. Те кто у власти, те выживут, для них будет всё и бригада врачей и отдельная палата, и аппарат ИВЛ. Для обычных людей, это игра в рулетку. Когда это всё закончится, нас будет гораздо меньше. А по поводу нарушения карантина, лично у меня закончились деньги, поэтому завтра пойду на работу. Карантин не карантин, какая разница от чего умереть, с голоду или от пневмонии.
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Товарищь

14 минут назад
Сергей, Уже введён.
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Котэ

15 минут назад
Кушать всё равно будет нечего...
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Перри Мейсон

17 минут назад
Сергей, когда, не дай Бог, заболеете-узнаете как можно нарушить карантин
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indezit

19 минут назад
Обнулить нелегитимного перзидэнта
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Сергей

22 минуты назад
А толку? Карантин же не введен, как его можно нарушать то?
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Антисоветчик

40 минут назад
А смысл? Что вирус читает прессу? Шанс - выжить, есть не у всех. Даже если запретить фейки, или закрыть всех больных в концлагерях, всё равно шансов не заразится нет. Проще расстреливать, причём превентивно. С помощью снайперов. Всех.
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Перри Мейсон

40 минут назад
Ла, пусть "эффективные частные собственники" кормят
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