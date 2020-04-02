Президент подписал законы о штрафах и уголовных сроках за фейки и нарушение санитарных правил

Владимир Путин подписал законы ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о чрезвычайных ситуациях.

Теперь если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к серьезным последствиям, наказание может составить до семи лет лишения свободы. За распространение заведомо ложной информации об эпидемиях и чрезвычайных ситуациях можно лишиться свободы до пяти лет.



Поправки в Уголовный кодекс, а также КоАП Госдума рассмотрела вчера сразу в трех чтениях.



По Кодексу административных правонарушений за нарушение карантина гражданам придется заплатить от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Если же эти нарушения причинили вред здоровью или привели к смерти человека, штрафы для граждан составят от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.



Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил расценят как уголовное преступление, штраф для нарушителя составит от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет. За смерть человека из-за нарушения карантина штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если умерших окажется двое или больше, можно лишиться свободы от пяти до семи лет.



Также эти поправки вводят ответственность за распространение под видом достоверной заведомо ложной информации «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК РФ). Этими обстоятельствами признаются природные и техногенные аварии, эпидемии, катастрофы, стихийные бедствия. За распространение заведомо ложной информации штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. В случае, если распространение фейка причинило вред здоровью или имуществу, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей, свободу можно потерять до трех лет. Если фейк привел к смерти человека, штраф составит от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей, свободы можно будет лишиться до пяти лет.



Законы вступают в силу со дня их официального опубликования.

