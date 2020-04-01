сегодня, 14:01
В инфекционной больнице находятся 30 человек с подозрением на выделение коронавируса
Оперативный штаб Липецкой области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции опубликовал ежедневную сводку заболеваемости COVID-2019.
8 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
30 человек с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы, симптомов ОРВИ у них нет.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1191 человек. Все они здоровы, симптомов ОРВИ не выявлены.
Псих
Клещ
Красный и большой
Для особо умных
Липчанка
Нас обманывают ?
Спасибо за психоз
Про тех
Леха
Вика