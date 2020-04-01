Коронавирус

сегодня, 14:01

В инфекционной больнице находятся 30 человек с подозрением на выделение коронавируса

16 4132
#коронавирус
1
В инфекционной больнице находятся 30 человек с подозрением на выделение коронавируса

Оперативный штаб Липецкой области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции опубликовал ежедневную сводку заболеваемости COVID-2019.

По состоянию на два часа дня 1 апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:

8 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

30 человек с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы, симптомов ОРВИ у них нет.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1191 человек. Все они здоровы, симптомов ОРВИ не выявлены.
16 4132
#коронавирус
1

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Псих

4 минуты назад
Я так понимаю на некоторые слои работающих властям по х Если кто из властей читают коменты, спросите у замов УФСИН что они сука за звёзды и какую они там такую работу работают,что бы их жопы возили на обед и по шкурникам разным. А они заставляют выходить на работу подвергая рядовых служащих огромной опасности. Разберитесь с этим.В подразделениях очень много людей под наблюдением.
ответить

Клещ

31 минуту назад
Как же уже достали, одни новости только про этот вирус, скоро будем им заражаться от самовнушения. А где новости о том сколько в эти выходные любителей шашлыков было покусано клещами. Обычно в это время новости пестрили про клещей, а теперь они, что самоуничтожились? Самоизолировались или что?
ответить

Красный и большой

32 минуты назад
Липчанка, не факт, что сидят эти три дня. А деньги скорее всего ушли на гречу, бумагу т., шашлыки, пивас и антисептик 40 градусный впрок.
ответить

Для особо умных

38 минут назад
Нас обманывают ?, наши тесты уже сделаны и они положительные, но все положительные пробы перепроверяют в Москве, если наши зашиваются, то представьте, что происходит там, поэтому и ждём результатов
ответить

Липчанка

44 минуты назад
Психоз вы устраиваете, комментаторы долбанные. Когда же вы успели долги по кредитам и по коммуналке накопить, три дня дома сидите. И кого же массово увольняют у нас в Липецке?
ответить

Нас обманывают ?

46 минут назад
Уже третий день подозревают... а тесты не судьба сделать?
ответить

Спасибо за психоз

50 минут назад
Народа пострадает больше от психоза и паники а главное от принятых мер. Всех уволили, у всех просрочки по кредитам и кварплате. Чувствую что на нас наплевать
ответить

Про тех

59 минут назад
Это у нас, а в Москве в рамках подготовки к пандемии коронавируса мэром Москвы Сергеем Собяниным были закрыты 60 больниц. В городе осталось всего 2 тысячи инфекционных коек.
ответить

Леха

59 минут назад
Сейчас не сезон для гриппа орви .Вот невыявленной коронавирусной инфекции может быть много .
ответить

Вика

сегодня, 14:35
В магазин ходят с темп и кашлем ужасным некоторые
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

50 предпринимателей в регионе шьют многоразовые защитные маски
#коронавирус
22
50 предпринимателей в регионе шьют многоразовые защитные маски

42 минуты назад

Общество
Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня
#коронавирус #пропуск
19
Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня

сегодня, 13:31

Общество
За нарушение режима самоизоляции в Липецкой области выдано 320 предостережений
#самоизоляция
67
За нарушение режима самоизоляции в Липецкой области выдано 320 предостережений

сегодня, 13:22

Коронавирус
Через Задонск иногородний транспорт следует беспрепятственно и бесконтрольно
#коронавирус. карантин #сидимдома #Задонск. альтернативная трасса
20
Через Задонск иногородний транспорт следует беспрепятственно и бесконтрольно

сегодня, 13:21

Общество
Липчан на улицах предупреждают об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции
#коронавирус #сидим дома
65
Липчан на улицах предупреждают об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции

сегодня, 12:26

Общество
Руководители ГЖИ и управления ЖКХ проверили работу «управляшек» по дезинфекции подъездов
#коронавирус
101
Руководители ГЖИ и управления ЖКХ проверили работу «управляшек» по дезинфекции подъездов

сегодня, 12:15

Общество