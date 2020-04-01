В инфекционной больнице находятся 30 человек с подозрением на выделение коронавируса

Оперативный штаб Липецкой области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции опубликовал ежедневную сводку заболеваемости COVID-2019.

По состоянию на два часа дня 1 апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:



8 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



30 человек с подозрением на выделение вируса.



В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы, симптомов ОРВИ у них нет.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1191 человек. Все они здоровы, симптомов ОРВИ не выявлены.