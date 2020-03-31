Общество

сегодня, 13:38

Строительство второй очереди «Восточного обхода» вошло в активную фазу

9 2003
#Восточный обход #
3
Строительство второй очереди «Восточного обхода» вошло в активную фазу

Строители планируют сдать два отрезка из трех финального участка кольцевой дороги вокруг Липецка.

В Грязинском районе продолжаются строительство финальной очереди «Восточного обхода» - последнего участка «Липецкой кольцевой автомобильной дороги».

639545a06dfd39e4468a93ebb0db093b.jpg

Контракт на последнюю очередь автодороги «Восточный обход» стоимостью 2,9 миллиарда рублей выиграла московская организация ООО ТК «Руслан-1». Работы, которые должны завершится в 2024 году,  разбили на три этапа: первый отрезок «Восточного обхода» сооружается от перекрестка трассы «Орел-Тамбов» и дороги на село Большой Самовец до перекрестка этой дороги с дорогой на село Ярлуково, второй отрезок - от этого перекрестка до Матырского водохранилища между селами Ярлуково и Каменка, третий  – предполагает сооружение моста через Матырское водохранилище до действующей развязки «Восточного обхода» над трассой «Липецк-Грязи».

_MG_3198.JPG

- Мы планируем в этом году сдать первые два участка объекта, - рассказал руководитель проекта организации-подрядчика Александр Лунев. – В этом году нам предстоит «с нуля» проложить девять километров дороги, две развязки разного уровня. Мы уже начали перенос электросетей, газовых коммуникаций и линий связи, занялись очисткой территории и полосы отвода от зеленых насаждений, снимам грунт и возведим насыпи земляного полотна автомобильной дороги. На объект работают около ста человек.

_MG_3203.JPG

По планам строителей на Ярлуковской развязке эстакада поднимется на шесть метров по отношению к проезжей части, а на трассе «Орел-Тамбов» - до девяти. Строители рассчитывают использовать полтора миллиона кубометров песка для этих работ. Песок уже укладывается под основание будущей дороги. Коэффициент плотности песка проверяет передвижная лаборатория. Эта характеристика важна, так как нарушение технологии может привести к провалам дорожного полотна. Пробы берутся через каждые 50 метров. 

_MG_3229.JPG

_MG_3243.JPG

- Во время строительства путепроводов затруднения для движения не возникнет, - рассказал Александр Лунев. – Мы построим специальные объездные дороги и направим автомобильные потоки по временным схемам. Их обозначат специальные дорожные знаки.

_MG_3194.JPG

Напомним, первый этап строительство будет проходить в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Стоимость контракта составила 1,020 млрд рублей, первые 400 млн должны быть предоставлены из федерального бюджета уже в этом году. Протяжённость объекта составит 2,892 км. В состав объекта входят два путепровода длиной 60 и 72 метра. Второй и третий этап строительства пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В состав объекта войдёт мост через Матырское водохранилище протяжённостью 365 метров.

В 2024 году по окончании строительства автомобильной дороги «Восточный обход» вокруг Липецка замкнётся полноценная кольцевая автодорога, которая обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий», обеспечит логистические потребности  Липецка, снизит загрузку автодорог Липецк – Усмань и Липецк – Грязи. Областной центр освободится от транзитных потоков, что улучшит экологическую обстановку, сократит пробки и сэкономит время водителей.

_MG_3214.JPG
9 2003
#Восточный обход #
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чип

21 минуту назад
007, какой Чет тебя не понял?
ответить

бабка

23 минуты назад
дед, дебил ты! и тупой, как валенок!
ответить

007

24 минуты назад
Чет Не понял уваркина пересла закрытие Баумана чтобы R1 побыстрее сделали проспект а они восточный обход делают ну ну такими темпами...
ответить

007

24 минуты назад
Чет Не понял уваркина пересла закрытие Баумана чтобы R1 побыстрее сделали проспект а они восточный обход делают ну ну такими темпами...
ответить

дед

36 минут назад
читатели сайта, Коммунисты не успели доделать,а едрисне видать и не надо.
ответить

читатели сайта

45 минут назад
житель, ты у кого спрашиваешь? Мы сами не знаем!
ответить

житель

50 минут назад
прошу прощения.Когда однобокие развязки доделают на пересечении кольцевой дороги с Елецким и Чаплыгинским шоссе.?
ответить

COVID

сегодня, 14:14
А как же карантин?
ответить

житель

сегодня, 14:02
Когда однобокие развязки доделают на пересечении кольцевой дороги с Лебедянским и Чаплыгинским шоссе.?
ответить

Еще в рубрике

Все «горячие линии» по коронавирусу
#горячая линия #коронавирус
3
Все «горячие линии» по коронавирусу

38 минут назад

Общество
Путин присвоил звание Героя России защитнику Тербунского района
#звание #Герой России
8
Путин присвоил звание Героя России защитнику Тербунского района

сегодня, 13:51

Общество
Обратиться в региональное следственное управление СК России можно не выходя из дома
#следственный комитет
1
Обратиться в региональное следственное управление СК России можно не выходя из дома

сегодня, 13:47

Общество
За нарушение карантина - до семи лет, за фейки - до пяти
#коронавирус #карантин #фейки
56
За нарушение карантина - до семи лет, за фейки - до пяти

сегодня, 12:55

Общество
Отдел полиции №7 УМВД РФ по Липецку работает в штатном режиме
#коронавирус #фейк
19
Отдел полиции №7 УМВД РФ по Липецку работает в штатном режиме

сегодня, 12:39

Общество
Пассажир с подозрением на коронавирус ехал с вахты из Москвы в Чернаву
#транспорт #коронавирус
25
Пассажир с подозрением на коронавирус ехал с вахты из Москвы в Чернаву

сегодня, 12:27

Общество