Строительство второй очереди «Восточного обхода» вошло в активную фазу

Строители планируют сдать два отрезка из трех финального участка кольцевой дороги вокруг Липецка.

В Грязинском районе продолжаются строительство финальной очереди «Восточного обхода» - последнего участка «Липецкой кольцевой автомобильной дороги».Контракт на последнюю очередь автодороги «Восточный обход» стоимостью 2,9 миллиарда рублей выиграла московская организация ООО ТК «Руслан-1». Работы, которые должны завершится в 2024 году, разбили на три этапа: первый отрезок «Восточного обхода» сооружается от перекрестка трассы «Орел-Тамбов» и дороги на село Большой Самовец до перекрестка этой дороги с дорогой на село Ярлуково, второй отрезок - от этого перекрестка до Матырского водохранилища между селами Ярлуково и Каменка, третий – предполагает сооружение моста через Матырское водохранилище до действующей развязки «Восточного обхода» над трассой «Липецк-Грязи».- Мы планируем в этом году сдать первые два участка объекта, - рассказал руководитель проекта организации-подрядчика Александр Лунев. – В этом году нам предстоит «с нуля» проложить девять километров дороги, две развязки разного уровня. Мы уже начали перенос электросетей, газовых коммуникаций и линий связи, занялись очисткой территории и полосы отвода от зеленых насаждений, снимам грунт и возведим насыпи земляного полотна автомобильной дороги. На объект работают около ста человек.По планам строителей на Ярлуковской развязке эстакада поднимется на шесть метров по отношению к проезжей части, а на трассе «Орел-Тамбов» - до девяти. Строители рассчитывают использовать полтора миллиона кубометров песка для этих работ. Песок уже укладывается под основание будущей дороги. Коэффициент плотности песка проверяет передвижная лаборатория. Эта характеристика важна, так как нарушение технологии может привести к провалам дорожного полотна. Пробы берутся через каждые 50 метров.- Во время строительства путепроводов затруднения для движения не возникнет, - рассказал Александр Лунев. – Мы построим специальные объездные дороги и направим автомобильные потоки по временным схемам. Их обозначат специальные дорожные знаки.Напомним, первый этап строительство будет проходить в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Стоимость контракта составила 1,020 млрд рублей, первые 400 млн должны быть предоставлены из федерального бюджета уже в этом году. Протяжённость объекта составит 2,892 км. В состав объекта входят два путепровода длиной 60 и 72 метра. Второй и третий этап строительства пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В состав объекта войдёт мост через Матырское водохранилище протяжённостью 365 метров.В 2024 году по окончании строительства автомобильной дороги «Восточный обход» вокруг Липецка замкнётся полноценная кольцевая автодорога, которая обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий», обеспечит логистические потребности Липецка, снизит загрузку автодорог Липецк – Усмань и Липецк – Грязи. Областной центр освободится от транзитных потоков, что улучшит экологическую обстановку, сократит пробки и сэкономит время водителей.