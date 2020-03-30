Антимонопольщики: медицинские маски в Липецке стоят 23-25 рублей

Управление федеральной антимонопольной службы по Липецкой области с начала года принимает жалобы на цены в аптеках, а сейчас готово выслушать жалобы липчан на стоимость товаров в магазинах.





- По вопросу высокой стоимости медицинских масок на «горячую линию» поступило 8 обращений, с начала марта – три из них. Анализ данных, полученных от аптечных сетей, показал, что организации не меняли повышенную наценку: стоимость товара менялась из-за роста цены у поставщика. По последним данным стоимость одной медицинской маски составляет 23-25 рублей. Этот товар есть в ОГУП «Липецкфармация». Создания искусственного дефицита на товар или намеренного поддержания высоких цен на товар мы не видим, - сообщила GOROD48 начальник УФАС по Липецкой области Ирина Поткина. - Отсутствие масок в рознице объясняется отсутствием товара у поставщика. Оптовые поставщики не могут удовлетворить повышенный спрос.



Пока по итогам контроля за аптечным рынком УФАС Липецкой области возбудило только одно дело по признакам нарушения Закона о конкуренции. В поле зрения УФАС с посыла управления потребительского рынка попала аптека в селе Хлевное, владельцев которой подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.



- Было установлено, что в аптеке ООО «Нептун» на улице Свободы в селе Хлевное реализуются медицинские маски стоимостью 70 рублей за упаковку (три маски в одной упаковке). При этом цены на аналогичные маски в других аптеках села варьируются от 3,5 до 7 рублей за штуку. Для предотвращения социальной напряженности и недобросовестной конкуренции данная информация передана в управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. Кроме того, выявлены признаки нарушения санитарных норм, в связи с чем, управлением будет поставлен вопрос о закрытии данного учреждения, - указывает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.



В связи с поручениями Правительства РФ ФАС России приняло решение усилить работу по выявлению необоснованного роста цен и организовать мониторинг изменения стоимости цен на следующие социально значимые продукты и товары:

- говядина (кроме бескостного мяса),

- свинина (кроме бескостного мяса),

- баранина (кроме бескостного мяса),

- куры,

- рыба мороженная неразделанная,

- масло сливочное, м.д.ж. 82,5%,

- масло подсолнечное рафинированное,

- молоко питьевое, м.д.ж 2,5-3,2%,

- яйца куриные,

- сахар-песок,

- соль поваренная пищевая,

- хлеб ржаной, ржано-пшеничный,

- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки,

- рис шлифованные,

- пшено,

- крупа гречневая-ядрица,

- макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта,

- картофель,

- капуста белокочанная свежая,

- лук репчатый,

- морковь,

- яблоки.



Если покупателей не устраивают цены на перечисленные товары, то они могут сообщить информацию на «горячую линию» УФАС 8 (4742) 27-01-96.Информацию о повышении цен на социально значимые продукты и товары можно направлять на адрес электронной почты



- Пока поступило всего 10 обраще6ний, по большей части жалобы связаны с высокими ценами на крупы, уточнила Ирина Поткина.



Антимонопольщики просят липчан, которые заметили рост цен в магазинах, сообщать подробные сведения. Специалистам сложно выйти хотя бы даже на документарную проверку предприятия, если вся жалоба состоит в том, что «ой, был в магазине – что-то все так подорожало». Для того, чтобы остановить рост цен, антимонопольщикам нужны конкретные сведения: время, место и, лучше всего, чек.

Липецкие антимонопольщики сейчас пристально следят за ситуацией на рынке товаров первой необходимости, в их числе – медицинские товары и продукты. С начала 2020 года сотрудники УФАС делают упор на цены в аптеках. Антимонопольщики и в ходе ежедневного мониторинга, и по жалобам липчан на «горячую линию» проверяли 18 аптечных организаций.- По вопросу высокой стоимости медицинских масок на «горячую линию» поступило 8 обращений, с начала марта – три из них. Анализ данных, полученных от аптечных сетей, показал, что организации не меняли повышенную наценку: стоимость товара менялась из-за роста цены у поставщика. По последним данным стоимость одной медицинской маски составляет 23-25 рублей. Этот товар есть в ОГУП «Липецкфармация». Создания искусственного дефицита на товар или намеренного поддержания высоких цен на товар мы не видим, - сообщила GOROD48 начальник УФАС по Липецкой области Ирина Поткина. - Отсутствие масок в рознице объясняется отсутствием товара у поставщика. Оптовые поставщики не могут удовлетворить повышенный спрос.Пока по итогам контроля за аптечным рынком УФАС Липецкой области возбудило только одно дело по признакам нарушения Закона о конкуренции. В поле зрения УФАС с посыла управления потребительского рынка попала аптека в селе Хлевное, владельцев которой подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.- Было установлено, что в аптеке ООО «Нептун» на улице Свободы в селе Хлевное реализуются медицинские маски стоимостью 70 рублей за упаковку (три маски в одной упаковке). При этом цены на аналогичные маски в других аптеках села варьируются от 3,5 до 7 рублей за штуку. Для предотвращения социальной напряженности и недобросовестной конкуренции данная информация передана в управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. Кроме того, выявлены признаки нарушения санитарных норм, в связи с чем, управлением будет поставлен вопрос о закрытии данного учреждения, - указывает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.В связи с поручениями Правительства РФ ФАС России приняло решение усилить работу по выявлению необоснованного роста цен и организовать мониторинг изменения стоимости цен на следующие социально значимые продукты и товары:- говядина (кроме бескостного мяса),- свинина (кроме бескостного мяса),- баранина (кроме бескостного мяса),- куры,- рыба мороженная неразделанная,- масло сливочное, м.д.ж. 82,5%,- масло подсолнечное рафинированное,- молоко питьевое, м.д.ж 2,5-3,2%,- яйца куриные,- сахар-песок,- соль поваренная пищевая,- хлеб ржаной, ржано-пшеничный,- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки,- рис шлифованные,- пшено,- крупа гречневая-ядрица,- макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта,- картофель,- капуста белокочанная свежая,- лук репчатый,- морковь,- яблоки.Если покупателей не устраивают цены на перечисленные товары, то они могут сообщить информацию на «горячую линию» УФАС 8 (4742) 27-01-96.Информацию о повышении цен на социально значимые продукты и товары можно направлять на адрес электронной почты to48@fas.gov.ru либо через официальный сайт - «Написать в УФАС».- Пока поступило всего 10 обраще6ний, по большей части жалобы связаны с высокими ценами на крупы, уточнила Ирина Поткина.Антимонопольщики просят липчан, которые заметили рост цен в магазинах, сообщать подробные сведения. Специалистам сложно выйти хотя бы даже на документарную проверку предприятия, если вся жалоба состоит в том, что «ой, был в магазине – что-то все так подорожало». Для того, чтобы остановить рост цен, антимонопольщикам нужны конкретные сведения: время, место и, лучше всего, чек.