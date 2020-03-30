Общество

52 минуты назад

Межмуниципальные перевозки ограничены в Липецкой области

10 3363
#транспорт #коронавирус
1
Межмуниципальные перевозки ограничены в Липецкой области

Сокращено количество рейсов.

В Липецкой области с сегодняшнего дня ограничены межмуниципальные перевозки. Количество рейсов сокращено. Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.  

Предположительно ограничения будут действовать до 5 апреля. Ознакомиться с изменениями в работе пассажирского транспорта можно на сайте регионального управления дорог и транспорта.
10 3363
#транспорт #коронавирус
1

Комментарии (10)

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Для ООО

31 секунду назад
Куды ты ехать собрался то, карантин же.
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Липчанка

1 минуту назад
Сокращая количество рейсов, увеличивают количество контактирующих пассажиров! Где логика? Таким образом экономите деньги на затраты перевозок, а не заботитесь о здоровье людей!
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ооо

2 минуты назад
Т.е., вместо трех автобусов. поедет один. И все набьются туда, как кильки?
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Липчанка

4 минуты назад
А когда же, наконец, запретят междугородние перевозки пассажиров? Липецк-Москва особенно!!!
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данковчанин

6 минут назад
Мэр Москвы показал всем как нужно поступать, а не "жевать сопли". Наконец то правительство начало " просыпаться" и ввело штрафы за нарушение карантина. А кто мешал раньше это сделать?.... так что губернатору нужно " мотать на ус". ...
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Гость

7 минут назад
Охренели что ли? Аптеки, врачи в каждом посёлке есть? Скорой разорваться что ли на всех?
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Алексей

9 минут назад
я, некоторые люди едут в Липецк в поликлинику по указанному времени. Чтобы повторно записаться нужно ждать недели 2.
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1

15 минут назад
И без этого ежедневно отменяют рейсы без причин и соответствующей огласки.
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я

15 минут назад
Магазин, аптека, доктор в каждом населённом пункте есть?
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Гость

21 минуту назад
Кто что думает по данному поводу? Я вот за закрытием метрополитена имени Ленина..
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