Общество
52 минуты назад
Межмуниципальные перевозки ограничены в Липецкой области
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Сокращено количество рейсов.
В Липецкой области с сегодняшнего дня ограничены межмуниципальные перевозки. Количество рейсов сокращено. Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Предположительно ограничения будут действовать до 5 апреля. Ознакомиться с изменениями в работе пассажирского транспорта можно на сайте регионального управления дорог и транспорта.
Предположительно ограничения будут действовать до 5 апреля. Ознакомиться с изменениями в работе пассажирского транспорта можно на сайте регионального управления дорог и транспорта.
10 3363
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