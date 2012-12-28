Девушки не церемонились: все схватки завершились досрочно, «бронза» у нашей Евгении Бизиной

Липчанка отличилась в знаменитом комплексе "Самбо-70".

Воспитанника областной комплексной СШОР Евгения Бизина выиграла «бронзу» всероссийских соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в Москве.Соревнования в столичном Центре спорта и образования «Самбо-70» были посвящены памяти тренера Юрия Афанасьева, стоявшего у истоков развития женского дзюдо в нашей стране. Турнир вышел очень сильным по составу и собрал 210 спортсменов из 23 регионов России.В весовой категории до 57 кг вместе с Бизиной награды оспаривали ещё 12 дзюдоисток. В первой схватке Евгения почти не заметила сопротивления со стороны Валерии Прокопьевой из Ханты-Мансийского автономного округа: спустя всего 1 минуту и 57 секунд липчанка реализовала своё преимущество, проведя приём на высшую оценку «иппон», после чего схватка была досрочно прекращена.В полуфинале липчанка попала на будущую победительницу соревнований Татьяну Бакулину из Санкт-Петербурга. Схватка продлилась почти 3 минуты, Бизина уже имела в своём пассиве одно предупреждение, была вынуждена рисковать и в итоге попалась на «иппон».Впереди оставалась одна утешительная схватка, в которой для Евгении вопрос стоял ребром – или пан, или пропал. Либо «бронзовая» медаль, либо отъезд домой не солоно хлебавши. Липецкая дзюдоистка собрала всю волю в кулак и досрочно выиграла у Ульяны Усыскиной из Пензы всего на 40 секунд.В финале Бакулина взяла верх над Марией Бирюковой из Калуги, оставив ей с «серебряной» медалью, а «бронзу» с Бизиной разделила Динара Хуштова из Самары.Подготовил липецкую медалистку престижных соревнований известный тренер Фархад Худавердиев.