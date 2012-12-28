За найденный на улице чужой кошелёк жителя Станового обвинили … в грабеже

Судить будут и знакомого мужчины, который отговаривал его от присвоения находки.

За найденный на улице и присвоенный чужой кошелёк с деньгами житель Становлянского района получил обвинение не в краже, а по более тяжелой статье – 161 УК РФ «Грабёж».Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 1 января 50-летний мужчина у входа в магазин обнаружил бумажник, внутри которого оказались 64 тысячи рублей, принадлежащие жителю Тульской области.Из сообщения полиции следует, что в этот момент мужчина был не один, а вместе со своим знакомым, который принялся отговаривать его от присвоения средств и посоветовал отнести находку в отдел полиции. Но житель Станового его не послушал, а поскольку средства он присвоил в присутствии постороннего т.е. своего знакомого, то его обвинили не в тайном (Кража), а в открытом хищении чужого имущества (Грабёж).Любопытно, что на скамью подсудимых угодил и старавшийся быть честным 31-летний знакомый мужчины. Всё потому, что ему тоже перепала доля от находки – мужчина принял 5 тысяч рублей. И… получил обвинение по статье 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».За новогоднюю находку мужчинам грозит соответственно до 4-х и до 2-х лет лишения свободы.