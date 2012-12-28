В Липецкой области до -12

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона – небольшой снег возможен лишь местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от -14 до -19 градусов, днем – от -7 до -12 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -16 до -18 градусов, днем – от -9 до -11 градусов.День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градусов мороза.