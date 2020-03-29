Общество

сегодня, 17:15

Жителей Липецка из общественный мест будет разгонять аудиоролик

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#сидимдома #карантин
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Жителей Липецка из общественный мест будет разгонять аудиоролик

С сегодняшнего дня жителей и гостей Липецка будут информировать о необходимости домашней самоизоляции в местах массового скопления людей.

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Власти Липецка будут информировать людей о необходимости домашней самоизоляции в парках, местах массового скопления людей и на общественных пространствах через репродукторы.

Для этого записан аудиорлик со следующим содержанием:

- Уважаемые жители и гости города! Просим покинуть вас территорию общего пользования. Не соблюдая правила домашней самоизоляции, вы подвергаете большой опасности себя , ваших родных и окружающих. Чтобы не допустить новых заражений, мы настоятельно призываем вас на протяжении всей предстоящей недели оставаться дома. Не ходите в гости и не принимайте гостей. Без крайней необходимости не посещайте магазины. Не пользуйтесь общественным транспортом. ограничьте прогулки. Помните, что жизнь и здоровье многих людей сегодня зависти от каждого из нас. Пожалуйста, оставайтесь дома.

Также мониторинг общественных мест показал, что родители халатно относятся к мерам самоизоляции, в связи с этим призывают их отнестись к проблеме распространения коронавируса с большей сознательностью и выполнять ряд требований.

1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей.

2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.

3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования.

4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков.

5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.

8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.

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#сидимдома #карантин
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Комментарии (15)

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ИК-3

3 минуты назад
А в зонах свидание отменили.
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Индезит

7 минут назад
верховный опять всех обдурил, на карантин никто не пошёл, все заводы в липецкой области работают, он дополнение к своим словам выпустил, где разрешил работать всем, и зачем только устраивал этот спектакль? чтоб на волне воодушевления от заботы государства сострич бабла с банковских вкладчиков?
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Перри Мейсон

14 минут назад
Государство не хочет тратить денежные ресурсы, как говорит мой приятель Вальяжный автогаражевладелец, государство быдлу ничего не должно)))
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Государство не хочет тратить денежные ресурсы

19 минут назад
На плебс... потому решило обойтись полумерами, а русские вместо того чтобы задать вопрос о причитающейся от государства помощи, спасает себя сам. Этот флешмоб по поводу «сиди#дома» поддастал, лучше бы стрясли с государства причитающееся... а то у нас правительство только неликвид Роснефти в Венесуэле способен выкупить (так сказать национализировать убытки друзей) а вот народ ему по#ую....
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А на каком основании?

25 минут назад
Какой нормативный акт установил карантин? Есть указ пвв о том что след. Неделя нерабочая и всё...
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данковчанин

28 минут назад
В райцентрах так же нужно делать. Молодежь " кучкуется" и " шатается" без дела.
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А кормить и зарплату

29 минут назад
Тоже аудиоролик будет.
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данковчанин

33 минуты назад
Громкую связь начали использовать и в других городах.
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1

37 минут назад
Что там с конституционным переворотом ?
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Animal planet.

49 минут назад
В грузовые вагоны их под конвоем поместить и на Колыму.:)))
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