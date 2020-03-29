Жителей Липецка из общественный мест будет разгонять аудиоролик

С сегодняшнего дня жителей и гостей Липецка будут информировать о необходимости домашней самоизоляции в местах массового скопления людей.

Власти Липецка будут информировать людей о необходимости домашней самоизоляции в парках, местах массового скопления людей и на общественных пространствах через репродукторы.Для этого записан аудиорлик со следующим содержанием:Также мониторинг общественных мест показал, что родители халатно относятся к мерам самоизоляции, в связи с этим призывают их отнестись к проблеме распространения коронавируса с большей сознательностью и выполнять ряд требований.1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей.2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования.4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков.5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.