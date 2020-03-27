Культура

37 минут назад

«У нас нет коронавируса, у нас есть театр!»

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«У нас нет коронавируса, у нас есть театр!»

Капустник в честь Дня театра липецкие артисты провели по Интернету.

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Театральный капустник в честь отмечаемого сегодня международного Дня театра провели и выложи в социальные сети артисты Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого.

Шуточный ролик - это вынужденная альтернатива уже сложившейся в театральном сообществе Липецкой области традиции, ежегодно в свой профессиональный праздник артисты всех театров региона собираются на большой театральный капустник, который в этом году по понятным причинам не состоится.

Основной театральной площадкой для общения со зрителями стал интернет. С момента введения ограничения на проведение массовых мероприятий, Липецкий государственный академический театр им.Толстого объявил о старте большого онлайн проекта #ВАКЦИНАТЕАТРА.

В группе театра в социальной сети «ВКонтакте» открыта онлайн трансляция спектаклей, там же проводятся виртуальные экскурсии по театральному закулисью и музейным экспозициям. Артисты активно записывают радиоспектакли в формате «Театр у микрофона».

Все трансляции театралы могут слушать и смотреть бесплатно.

-У нас нет коронавируса, у нас есть театр! - высказался в ролике художественный руководитель Владимир Кравченко. 

Фото и видео ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого.

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Комментарии (1)

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Миротворец

5 минут назад
-У нас нет коронавируса, у нас есть театр! - высказался в ролике * руководитель Владимир Кравченко. Поздравляю !!!! Вот бы всем так !!!!! А то тут вон , лысый сказал все , прячемся !!!!
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