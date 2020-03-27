Капустник в честь Дня театра липецкие артисты провели по Интернету.

Театральный капустник в честь отмечаемого сегодня международного Дня театра провели и выложи в социальные сети артисты Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого.

Шуточный ролик - это вынужденная альтернатива уже сложившейся в театральном сообществе Липецкой области традиции, ежегодно в свой профессиональный праздник артисты всех театров региона собираются на большой театральный капустник, который в этом году по понятным причинам не состоится.

Основной театральной площадкой для общения со зрителями стал интернет. С момента введения ограничения на проведение массовых мероприятий, Липецкий государственный академический театр им.Толстого объявил о старте большого онлайн проекта #ВАКЦИНАТЕАТРА.

В группе театра в социальной сети «ВКонтакте» открыта онлайн трансляция спектаклей, там же проводятся виртуальные экскурсии по театральному закулисью и музейным экспозициям. Артисты активно записывают радиоспектакли в формате «Театр у микрофона».

Все трансляции театралы могут слушать и смотреть бесплатно.



-У нас нет коронавируса, у нас есть театр! - высказался в ролике художественный руководитель Владимир Кравченко.





