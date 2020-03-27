Министр МЧС Евгений Зиничев призвал россиян к максимальной бдительности в дни вынужденного отпуска

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Министр МЧС Евгений Зиничев обратился к жителям страны в связи с предстоящей нерабочей неделей:«Хочу обратить внимание наших граждан на неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности в период предстоящей нерабочей недели.Учитывая тот факт, что многие из вас будут проводить свой вынужденный отпуск за пределами города, на дачных участках, прошу вас воздержаться от разведения открытого огня при уборке приусадебных участков и приготовлении пищи.В результате аномально теплой зимы на большей части территории нашей страны пожароопасный сезон начался значительно раньше. Установившаяся теплая погода, а также усиление ветра способствуют увеличению количества ландшафтных и техногенных пожаров, которые приводят не только к порче вашего имущества, но и к гибели ваших близких людей и людей, проживающих по соседству.Только за прошедшие сутки силами МЧС России было потушено 3 278 пожаров, это в 3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Пострадало 164 человека, 24 из которых - погибли, в том числе 1 ребенок.Уважаемые родители, прошу не оставлять без присмотра своих детей, потому что основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем!»