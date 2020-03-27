За нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения коронавируса составит для граждан от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до миллиона рублей. Это следует из текста поправок кабинета министров в КоАП, поступивших в Госдуму.





Соответствующие поправки предлагается внести в статью 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", уточняет



Ранее представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в России более 500 человек были привлечены к ответственности за нарушение карантинного режима, напоминают



К ответу призовут и тех, кто распространяет в соцсетях фейковые сообщения о коронавирусе. Генпрокуратура выявила несколько новых записей. В ведомстве подчеркнули: такая информация создает угрозу общественному порядку и безопасности.

Как сообщает телеканал «Звезда» , наказание в виде штрафа последует, если человек повторно нарушит санитарно-эпидемиологические нормы, что, в свою очередь, повлечет вред здоровью другого человека или его смерть. При этом нарушение не должно содержать уголовно наказуемого деяния.Соответствующие поправки предлагается внести в статью 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", уточняет ТАСС . В среду глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") пояснил, что правительственные поправки коснутся нарушений условий карантина именно со стороны незаболевших граждан. Что касается нарушений правил карантина инфицированными гражданами, то для них предлагается установить уголовную ответственность - соответствующий законопроект депутаты Госдумы намерены рассмотреть на следующей неделе.Ранее представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в России более 500 человек были привлечены к ответственности за нарушение карантинного режима, напоминают «Известия» . Ужесточить ответственность за нарушение карантина ранее предлагали в крымском парламенте и в Совете Федерации. В Госдуме выступали за наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет или штрафа в размере до 2 млн рублей. Соответствующий проект поправок в КоАП разработал Минюст. 25 марта в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в ст. 236 УК РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, документ одобрили профильные комитеты Совета Федерации.К ответу призовут и тех, кто распространяет в соцсетях фейковые сообщения о коронавирусе. Генпрокуратура выявила несколько новых записей. В ведомстве подчеркнули: такая информация создает угрозу общественному порядку и безопасности.