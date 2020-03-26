8-летний мальчик, запертый родителями в квартире, пытался выйти к друзьям с помощью спасателей

За два прошедших дня операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли пять сигналов, об опасных развлечения детей от восьми до одиннадцати лет.

Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС, на улице Катукова сразу пятеро подростков буквально навязывали услуги по протиранию фар автомобилистам, остановившимся на запрещающий сигнал светофора.



Восьмилетний парнишка, гулявший в одиночестве, встретился неравнодушной женщине вечером на остановке 15 микрорайона.



В среду трое мальчишек «гуляли» по крыше дома №52 на улице Стаханова, о чём по номеру «112» сообщили встревоженные жители.



В тот же день двое ребят пытались стащить шоколадки в сетевом магазине на закрытом для движения транспорта проспекте Победы. Детей поймали с поличным.



Несколько раз под надуманными предлогами в службу спасения звонил восьмилетний затворник с улицы Терешковой, очевидно, запертый родителями во избежание поисков приключений. Один из вариантов его сигнала «SOS» был запах газа. Тревога оказалась ложной. Попытка выбраться из квартиры не удалась.



В управлении по делам ГО и ЧС Липецка призывают родителей усилить контроль над детьми во время вынужденных из-за коронавирусной инфекции каникул.

