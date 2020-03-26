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8-летний мальчик, запертый родителями в квартире, пытался выйти к друзьям с помощью спасателей

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#спасатели #коронавирус
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8-летний мальчик, запертый родителями в квартире, пытался выйти к друзьям с помощью спасателей

За два прошедших дня операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли пять сигналов, об опасных развлечения детей от восьми до одиннадцати лет. 

Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС, на улице Катукова сразу пятеро подростков буквально навязывали услуги по протиранию фар автомобилистам, остановившимся на запрещающий сигнал светофора.

Восьмилетний парнишка, гулявший в одиночестве, встретился неравнодушной женщине вечером на остановке 15 микрорайона.

В среду трое мальчишек «гуляли» по крыше дома №52 на улице Стаханова, о чём по номеру «112» сообщили встревоженные жители.  

В тот же день двое ребят пытались стащить шоколадки в сетевом магазине на закрытом для движения транспорта проспекте Победы. Детей поймали с поличным.

Несколько раз под надуманными предлогами в службу спасения звонил восьмилетний затворник с улицы Терешковой, очевидно, запертый родителями во избежание поисков приключений. Один из вариантов его сигнала «SOS» был запах газа. Тревога оказалась ложной. Попытка выбраться из квартиры не удалась.

В управлении по делам ГО и ЧС Липецка призывают родителей усилить контроль над детьми во время вынужденных из-за коронавирусной инфекции каникул.
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#спасатели #коронавирус
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Комментарии (7)

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Вообще то их из школ отпустили

33 секунды назад
Чтобы они дома сидели,а не по улицам шлялись и вирус разносили. Штрафовать родителей нещадно!
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Грамота.ру

6 минут назад
об опасных развлечениЯ детей... Скачайте пиратский ворд, он вас спасет
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BG

25 минут назад
Город 48, что значит этот сумбур:"Восьмилетний парнишка, гулявший в одиночестве, встретился неравнодушной женщине вечером на остановке 15 микрорайона" и что дальше они друг друга полюбили... ВОСЬМИЛЕТНИЙ ПАРНИШКА и СОРОКАЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА.....
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Просто липчанин

32 минуты назад
Animal planet., а чего это ты про жопы пишешь, тварь ? Твои блоховозы тебя перестали ипать и переключились на сучек ?
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Animal planet.

46 минут назад
!!!, Хочешь я тебе надеру,я неделю дома,время будет.:))))
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!!!

51 минуту назад
Кто будет жопы драть, все на работе!!!!
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Animal planet.

53 минуты назад
Жопы всем драть.
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