сегодня, 16:36
8-летний мальчик, запертый родителями в квартире, пытался выйти к друзьям с помощью спасателей
За два прошедших дня операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли пять сигналов, об опасных развлечения детей от восьми до одиннадцати лет.
Восьмилетний парнишка, гулявший в одиночестве, встретился неравнодушной женщине вечером на остановке 15 микрорайона.
В среду трое мальчишек «гуляли» по крыше дома №52 на улице Стаханова, о чём по номеру «112» сообщили встревоженные жители.
В тот же день двое ребят пытались стащить шоколадки в сетевом магазине на закрытом для движения транспорта проспекте Победы. Детей поймали с поличным.
Несколько раз под надуманными предлогами в службу спасения звонил восьмилетний затворник с улицы Терешковой, очевидно, запертый родителями во избежание поисков приключений. Один из вариантов его сигнала «SOS» был запах газа. Тревога оказалась ложной. Попытка выбраться из квартиры не удалась.
В управлении по делам ГО и ЧС Липецка призывают родителей усилить контроль над детьми во время вынужденных из-за коронавирусной инфекции каникул.
Вообще то их из школ отпустили
Грамота.ру
BG
Просто липчанин
Animal planet.
!!!
Animal planet.