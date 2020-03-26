17 минут назад
Липчанин получил более 118`000 рублей за плохой iPhone
После окончания гарантийного срока смартфон практически перестал работать, и магазин не торопился удовлетворять претензии покупателя о замене аппарата, несмотря на производственный брак.
Причиной для судебного спора стал смартфон iPhone 7 Plus. Липчанин купил этот телефон в сентябре 2017 года за 57 999 рублей. В период эксплуатации телефона в нем стали проявляться существенные недостатки: телефон зависает, периодически полностью пропадает связь (на дисплее пропадает антенна связи), самопроизвольно теряется сеть вай-фай, в динамике плохая слышимость. Липчанин после истечения гарантийного срока, летом 2019 года, написал претензию в адрес магазина с просьбой устранить недостатки, но его заявление оставили без внимания. Претензию о расторжении договора и возврате денег также проигнорировали. Тогда липчанин обратился в суд с требованием расторжения договора купли-продажи, возврате уплаченной за смартфон суммы, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Магазин иск не признал.
Для проверки доводов сторон о наличии либо отсутствия в телефоне недостатков, а также характера их образования, судом была назначена товароведческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Эксперт исследовал аппарат и установил: при использовании смартфона по назначению заряд аккумуляторной батареи не повышался выше 11%, далее происходит отключение смартфона. Основная камера при приближении не работает, периодически теряется GSM сеть. Обнаруженный недостаток носит производственный характер. Нарушения правил эксплуатации, воздействия каких-либо внешних факторов, в том числе электрического воздействия или воздействия влаги, хранения, транспортировки, экспертом обнаружено не было. Ремонтировать телефон будет дороже, чем купить новый - такой вывод сделали эксперты.
Суд признал, что права потребителя нарушили. Липчанину придется сдать в магазин неисправный телефон, но он получит 118 656 рублей — стоимость аппарата, а также штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.