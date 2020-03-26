Липчанин получил более 118`000 рублей за плохой iPhone

После окончания гарантийного срока смартфон практически перестал работать, и магазин не торопился удовлетворять претензии покупателя о замене аппарата, несмотря на производственный брак.

Липецкий областной суд оставил без удовлетворения претензию представителей сетевого магазина техники на решение Октябрьского районного суда, где организацию обязали выплатить покупателю более 118 000 рублей. Компании придется исполнить решение суда первой инстанции.



Причиной для судебного спора стал смартфон iPhone 7 Plus. Липчанин купил этот телефон в сентябре 2017 года за 57 999 рублей. В период эксплуатации телефона в нем стали проявляться существенные недостатки: телефон зависает, периодически полностью пропадает связь (на дисплее пропадает антенна связи), самопроизвольно теряется сеть вай-фай, в динамике плохая слышимость. Липчанин после истечения гарантийного срока, летом 2019 года, написал претензию в адрес магазина с просьбой устранить недостатки, но его заявление оставили без внимания. Претензию о расторжении договора и возврате денег также проигнорировали. Тогда липчанин обратился в суд с требованием расторжения договора купли-продажи, возврате уплаченной за смартфон суммы, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Магазин иск не признал.





Для проверки доводов сторон о наличии либо отсутствия в телефоне недостатков, а также характера их образования, судом была назначена товароведческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Эксперт исследовал аппарат и установил: при использовании смартфона по назначению заряд аккумуляторной батареи не повышался выше 11%, далее происходит отключение смартфона. Основная камера при приближении не работает, периодически теряется GSM сеть. Обнаруженный недостаток носит производственный характер. Нарушения правил эксплуатации, воздействия каких-либо внешних факторов, в том числе электрического воздействия или воздействия влаги, хранения, транспортировки, экспертом обнаружено не было. Ремонтировать телефон будет дороже, чем купить новый - такой вывод сделали эксперты.



Суд признал, что права потребителя нарушили. Липчанину придется сдать в магазин неисправный телефон, но он получит 118 656 рублей — стоимость аппарата, а также штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.

