Сегодня Зеленый остров и Центральный пляж соединит понтонный мост, «горба» на нем нет

26 марта в восемь утра началась финальная часть монтажа понтонного моста, который вновь соединит Зеленый остров и Центральный пляж.







Сейчас мост из 48 звеньев вытянулся вдоль пляжа. Рабочие ООО «Промстрой Эксперт» доделывают деревянный настил, после чего мост с помощью буксиров подведут к острову. Затем понтоны закрепят с помощью металлических растяжек.Эксплуатация моста, грузоподъемностью 60 тонн, начнется практически сразу после установки - по настилу на остров пойдут грузовики с материалами необходимыми для создания на «островке» зоны отдыха. Понтоны, из которых собран мост, как раз и предназначены для переправ через водные преграды тяжелой техники - они из запасов еще советских инженерных войск, а военное оборудование в СССР делали на совесть.После завершения работ на острове мост станет пешеходным. Однако на нем останется выделенная полоса для заезда аварийный и экстренных служб. А вот «горба» на не не будет - мост смонтирован абсолютно плоским. Так что владельцам катеров и моторных лобок придется обходить остров со стороны левого берега Воронежа.Разбирать понтоны будут только на период паводка.