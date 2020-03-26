Общество

51 минуту назад

Сегодня Зеленый остров и Центральный пляж соединит понтонный мост, «горба» на нем нет

5 695
#понтонный мост
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Сегодня Зеленый остров и Центральный пляж соединит понтонный мост, «горба» на нем нет

26 марта в восемь утра началась финальная часть монтажа понтонного моста, который вновь соединит Зеленый остров и Центральный пляж. 

Сейчас мост из 48 звеньев вытянулся вдоль пляжа. Рабочие ООО «Промстрой Эксперт» доделывают деревянный настил, после чего мост с помощью буксиров подведут к острову. Затем понтоны закрепят с помощью металлических растяжек. 

Эксплуатация моста, грузоподъемностью 60 тонн, начнется практически сразу после установки - по настилу на остров пойдут грузовики с материалами необходимыми для создания на «островке» зоны отдыха. Понтоны, из которых собран мост, как раз и предназначены для переправ через водные преграды тяжелой техники - они из запасов еще советских инженерных войск, а военное оборудование в СССР делали на совесть.

После завершения работ на острове мост станет пешеходным. Однако на нем останется выделенная полоса для заезда аварийный и экстренных служб. А вот «горба» на не  не будет - мост смонтирован абсолютно плоским. Так что владельцам катеров и моторных лобок придется обходить остров со стороны левого берега Воронежа.

Разбирать понтоны будут только на период паводка. 



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#понтонный мост
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Комментарии (5)

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Пенсионеру

2 минуты назад
Пенсионер, Это напомнило низовье волги Астраханской обл. там в основном все лагеря, зоны отдыха на островах. И у кого нет лодок туда попасть не возможно, только нанимать местных. Да и збежать от туда просто не реально. А посещения суббота, воскресенья.
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777

3 минуты назад
Так уже от Б. Кузьминовки река загажена. До липецких пляжей не доходит чистая вода
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Сенсей

16 минут назад
Липчанин, Там местных не хозяев жизни хватает. И сады за соколом с крутым уклоном, всё в реку. Мост поставят и всё бросят. Ведь отменили фестиваль. И тем более пупкин запретил работать.
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Пенсионер

18 минут назад
Лучше сделали там карантинную зону для тех кто приехал из загранице и Москвы .
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Липчанин

23 минуты назад
Жаль только, что купаться нельзя как раньше из-за особо безответственных "хозяев жизни" из коттеджей, сливающих нечистоты в реку.
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