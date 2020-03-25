13 минут назад
Россиян на время карантина могут освободить от коммунальных платежей
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции. Эксперты парламентария не поддерживают.
- Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам России в сложной экономической ситуации, — говорится в письме.
Отмена платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), инициированная в Госдуме в связи с быстрым распространением коронавируса, — не лучшая мера поддержки граждан. Такое мнение высказал «Ленте.ру» Рифат Гарипов, член Общественного совета при Минстрое России. В существующих условиях можно рассмотреть иные меры поддержки, указал Гарипов. Например, отмену платы за ЖКУ он предлагает заменить фиксацией пониженных тарифов на время пандемии. Кроме того, можно временно субсидировать часть вынужденных расходов населения.
Если и освобождать россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантинных мер из-за коронавируса, то делать это нужно за счет государства и адресно, рассказала «Известиям» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Она отметила, что на сегодняшний день задолженность по оплате услуг ЖКХ превышает 1 трлн рублей. В случае массового банкротства управляющих компаний в первую очередь упадет качество услуг, сказала эксперт.