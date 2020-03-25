Культура

25 минут назад

Липчане сняли видео о пандемии

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#пандемия #музей
Липчане сняли видео о пандемии

Сотрудники музея-усадьбы Семенова-Тян-Шанского записали ролик о событиях почти двухвековой давности и провели аналогии с сегодняшним днем.

К онлайн-проектам в связи с отменой массовых мероприятий и приостановлением экскурсионного обслуживания в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции переходят музеи Липецкой области, сообщает региональное управление культуры и туризма. Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского опубликовал первое видео на своем канале в YouTube. Познавательный ролик рассказывает о о пандемии 1830-х годов, и о том какое участие принял П.Н. Семенов, отец П.П. Семенова-Тян-Шанского, в мероприятиях по предотвращению распространения вируса, пришедшего тогда из Индии. В 1829-1830 годах эпидемия холеры, поразившая Россию, заставила всех принять серьезные карантинные и профилактические меры, которые, по сути, мало чем отличались от сегодняшних.



Экскурсовод музея-усадьбы рассказал о личности отца ученого и его вкладе в предотвращение распространения заболевания, подошедшего к границам Раненбургского уезда. Вместе с уездными врачами он стал организатором карантинов на границах и вел организационную работу медиков, которые обследовали местное население и прибывающих с юга граждан. На основе исторических сведений проводится аналогия эпидемии холеры с пандемией коронавируса.
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#пандемия #музей

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