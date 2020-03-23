Происшествия

сегодня, 16:42

Автоинспекторы все же догнали ночного беглеца

16 1730
#погоня #правила дорожного движения
2
Автоинспекторы все же догнали ночного беглеца

Жителю Липецка придется ответить за неподчинение требованию полицейских.

Инспекторы ДПС все-таки задержали ночного гонщика, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, что 21 марта около 02.30 на улице Стаханова водитель автомобиля «Шкода» не подчинился требованию инспектора ДПС и не остановился. Погоня за нарушителем попала на запись камер наблюдения. Скрылся гонщик в направлении трассы Липецк-Хлевное.

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- За рулем автомобиля находился 27-летний мужчина, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Cоставлен протокол об административном правонарушении.

16 1730
#погоня #правила дорожного движения
2

Комментарии (16)

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тоже но настоящий

4 минуты назад
бывшый,
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бывшый

13 минут назад
По статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://bit.do/allko
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Это Шкода

18 минут назад
Машина вообще супер, если октавия 1.8, от всех уйдёт!!!
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Перри Мейсон

18 минут назад
Слава великому Путину !, +1000
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молодой тупняк

19 минут назад
Фейком попахивает.
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Слава великому Путину !

21 минуту назад
Бензин дорожает !, Ура !.
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Житель

22 минуты назад
Так догнали или написали что догнали? Короче ясно все с вами,
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Перри Мейсон

33 минуты назад
Миротворец, а мне нечего сказать от этому поводу...
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Аня

33 минуты назад
Ну и почему он не остановился? Бухой был или накуренный??
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Миротворец

49 минут назад
Смешно .....
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