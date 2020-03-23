Происшествия
сегодня, 16:42
Автоинспекторы все же догнали ночного беглеца
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Жителю Липецка придется ответить за неподчинение требованию полицейских.
Инспекторы ДПС все-таки задержали ночного гонщика, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, что 21 марта около 02.30 на улице Стаханова водитель автомобиля «Шкода» не подчинился требованию инспектора ДПС и не остановился. Погоня за нарушителем попала на запись камер наблюдения. Скрылся гонщик в направлении трассы Липецк-Хлевное.
- За рулем автомобиля находился 27-летний мужчина, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Cоставлен протокол об административном правонарушении.
Напомним, что 21 марта около 02.30 на улице Стаханова водитель автомобиля «Шкода» не подчинился требованию инспектора ДПС и не остановился. Погоня за нарушителем попала на запись камер наблюдения. Скрылся гонщик в направлении трассы Липецк-Хлевное.
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- За рулем автомобиля находился 27-летний мужчина, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Cоставлен протокол об административном правонарушении.
16 1730
тоже но настоящий
бывшый
Это Шкода
Перри Мейсон
молодой тупняк
Слава великому Путину !
Житель
Перри Мейсон
Аня
Миротворец