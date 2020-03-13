сегодня, 17:35
Атлантический циклон принесет в Липецкую область сильный ветер и мокрый снег
В ближайшие двое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона, которые принесут с собой временами дождь, а 15 марта — дождь, переходящий в снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди и мокрый снег. Ветер западный, 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем составит от 6 до 11 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег.
Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 7 до 9 градусов тепла.
День 14 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году – 23 градуса мороза.
Белка и Стрелка
Это писец
Краеведам
О!
Ветер, ветер ,ты могуч!