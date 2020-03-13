Погода в Липецке

сегодня, 17:35

Атлантический циклон принесет в Липецкую область сильный ветер и мокрый снег

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#снегопад
Атлантический циклон принесет в Липецкую область сильный ветер и мокрый снег

В ближайшие двое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона, которые принесут с собой временами дождь, а 15 марта — дождь, переходящий в снег. 

Температура воздуха начнет постепенно понижаться до минусовых значений. 15 марта в тылу циклона усилится ветер до 16-21 м/сек. 16 марта атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 марта — 4-6 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы, 15 и 16 марта — 1-3 градуса мороза, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди и мокрый снег. Ветер западный, 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем составит от 6 до 11 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег.
Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 7 до 9 градусов тепла.

День 14 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году – 23 градуса мороза. 

5 883
#снегопад

Комментарии (5)

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Белка и Стрелка

10 минут назад
Валентине Терешковой- за полет космический, армянины подарили х ..й автоматический
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Это писец

16 минут назад
Краеведам, терешкова сволочь ,жаль белка и стрелка ее не сожрали в ракете
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Краеведам

20 минут назад
А каково историческое название улицы Терешковой?
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О!

21 минуту назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Ветер, ветер ,ты могуч!

28 минут назад
Забери царя гороха Путина !, И пусть вместо путистана будет Россия!.
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