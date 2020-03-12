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сегодня, 17:12

Мост с центрального пляжа на «Зеленый остров» будет возведен в ближайшие две недели

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#мост #"Зеленый остров"
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Мост с центрального пляжа на «Зеленый остров» будет возведен в ближайшие две недели

Первые понтоны спущены на воду

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В Липецке началось возведение понтонной переправы с городского пляжа на «Зеленый остров». Сегодня первые модули погружены в воду. О том, как будет выглядеть переправа, GOROD48 рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Промстрой Эксперт» Станислав Полосин.

По его словам, в ближайшие две недели переправа будет налажена. Пока строители подготавливают модули к спуску на воду, после чего специальный буксир подтянет их к основной конструкции. Скрепление блоков будет проходить на плаву. Мост сначала соберут вдоль берега, после чего буксиры поставят его поперек реки, и рабочие закрепят блоки тросами.

- Мы строим модульный наплавной мост, который вначале будет служить для завоза стройматериалов для проведения благоустройства, а в дальнейшем будет служить для пешеходов, - объяснил Станислав Полосин.- Также здесь будет выделенная полоса для заезда аварийный и экстренных служб. 

Грузоподъемность конструкции – 60 тонн. То есть 40-тонные «КамАЗы» смогут спокойно передвигаться по нему. В случае ЧС через мост будут эвакуированы все гости острова. 

В июне на острове пройдет рок-фестиваль.  Изначально сооружение моста планировалось для доступа зрителей на новую концертную площадку. Но, мост останется и после фестиваля.

- После мероприятия мост останется городу и будет разбираться только на период паводка, - дополнил генеральный директор подрядной организации ООО «Промстрой Эксперт» Станислав Полосин. – В момент эксплуатации по периметру будет установлено ограждение, на мосту будут установлены посты, контролировать движение будет полиция. 

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#мост #"Зеленый остров"
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Комментарии (5)

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Шеф

8 минут назад
Ах какой был мост раньше, все детство с горба ныряли. Приятно вспомнить пирожки с повидлом с голодухи ммм!
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Это здорово

16 минут назад
Это здорово,это очень хорошо!
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Заваркина

18 минут назад
сначала я заведут туда коровьего навоза и пестецидов, потом посею там свеклу, далее будем устраивать субботник и по проработке свеклы. Будет сгонять на остров рабов, чтобы они там ишачили.
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13

22 минуты назад
Опять в подряде карманная фирма. Мало Нижнего парка
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Ш

25 минут назад
Не Зеленый остров, а Лысый остров.
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