Мост с центрального пляжа на «Зеленый остров» будет возведен в ближайшие две недели

Первые понтоны спущены на воду

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В Липецке началось возведение понтонной переправы с городского пляжа на «Зеленый остров». Сегодня первые модули погружены в воду. О том, как будет выглядеть переправа, GOROD48 рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Промстрой Эксперт» Станислав Полосин.



По его словам, в ближайшие две недели переправа будет налажена. Пока строители подготавливают модули к спуску на воду, после чего специальный буксир подтянет их к основной конструкции. Скрепление блоков будет проходить на плаву. Мост сначала соберут вдоль берега, после чего буксиры поставят его поперек реки, и рабочие закрепят блоки тросами.



- Мы строим модульный наплавной мост, который вначале будет служить для завоза стройматериалов для проведения благоустройства, а в дальнейшем будет служить для пешеходов, - объяснил Станислав Полосин.- Также здесь будет выделенная полоса для заезда аварийный и экстренных служб.



Грузоподъемность конструкции – 60 тонн. То есть 40-тонные «КамАЗы» смогут спокойно передвигаться по нему. В случае ЧС через мост будут эвакуированы все гости острова.



В июне на острове пройдет рок-фестиваль. Изначально сооружение моста планировалось для доступа зрителей на новую концертную площадку. Но, мост останется и после фестиваля.



- После мероприятия мост останется городу и будет разбираться только на период паводка, - дополнил генеральный директор подрядной организации ООО «Промстрой Эксперт» Станислав Полосин. – В момент эксплуатации по периметру будет установлено ограждение, на мосту будут установлены посты, контролировать движение будет полиция.



