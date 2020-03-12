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14 минут назад
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
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Супруги почувствовали недомогание в Австралии.
Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом, пишет РИА Новости. Супруги теперь изолированы в госпитале австралийского города Голд-Кост, где проходят лечение. По данным властей Австралии, в стране подтверждено 128 случаев заболевания, три человека умерли.
- Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным, — написал актер в Twitter. Сын пары Чет Хэнкс в своем Instagram заявил, что его родители в порядке, хорошо себя чувствуют и предприняли все необходимые меры предосторожности.
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера - менеджера певца. Пока не ясно, где и как пара заразилась новым коронавирусом. До недавнего времени чета оставалась в Сиднее, откуда уехала в Голд-Кост лишь в начале этой недели.
- Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным, — написал актер в Twitter. Сын пары Чет Хэнкс в своем Instagram заявил, что его родители в порядке, хорошо себя чувствуют и предприняли все необходимые меры предосторожности.
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера - менеджера певца. Пока не ясно, где и как пара заразилась новым коронавирусом. До недавнего времени чета оставалась в Сиднее, откуда уехала в Голд-Кост лишь в начале этой недели.
46