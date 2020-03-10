Общество

37 минут назад

В администрации Липецка дали пояснения по общешкольному карантину

14 2732
#карантин
3

Приказ о введении карантина будет подписан завтра утром, занятия в школах города приостанавливаются с 11 марта.

После сообщения о введении школьного карантина у липецких родителей возникло много вопросов, главный из них: если карантин вводится, то почему в нашей школе ничего о нем не сообщают?

Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в городском департаменте образования ждали приказ о карантине из областного управления образования и науки. Это приказ подписан сегодня вечером. 

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Из-за этой задержки родителей не смогли оповестить о приостановлении занятий. Поэтому завтра для детей, которые придут в школы, проведут занятия, предварительно ученики пройдут и введенные с сегодняшнего дня фильтрационные процедуры: им измерят температуру, спросят о жалобах на здоровье.  

- Утром 11 марта в департаменте образования администрации Липецка будет подписан приказ о введении карантина в школах города, - рассказали в GOROD48 пресс-службе мэрии. - Занятия приостановят уже со среды, 11 марта.   

14 2732
#карантин
3

Комментарии (14)

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Как гость
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А у нас 2020 год.

40 секунд назад
Обратите внимание на даты в верху. Они даже на бумаге экономят. Или после бурного праздника?
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гость

1 минуту назад
это Россия...что тут пояснять
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Чел

2 минуты назад
Профессионалы пришли работать. Что подмахиваем не читаем. 2019 год. Супер ставленникам губернатора!!!!
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Миротворец

2 минуты назад
Я вам больше скажу О кароновирусе знали еще в 2017 г
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Седой

3 минуты назад
Да потому что все в спешке делается вот и путают все....
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Ы

3 минуты назад
я, А департамент проспал, вот по этому да и в Москву уже должен.
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Да

3 минуты назад
Приказ от 10.03 2019 г за N 335 и без печати это что такое кто это пояснит
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вопрос

4 минуты назад
А при чём тут пожарная безопасность ?
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я

4 минуты назад
а почему в распорядении 10 мариа 2019????
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Проходил мимо

5 минут назад
А почему приказ от 2019 года? Это фейк? Или госпожа и.о. в годах попыталась?
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