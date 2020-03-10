В администрации Липецка дали пояснения по общешкольному карантину

Приказ о введении карантина будет подписан завтра утром, занятия в школах города приостанавливаются с 11 марта.

После сообщения о введении школьного карантина у липецких родителей возникло много вопросов, главный из них: если карантин вводится, то почему в нашей школе ничего о нем не сообщают?Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, в городском департаменте образования ждали приказ о карантине из областного управления образования и науки. Это приказ подписан сегодня вечером.Из-за этой задержки родителей не смогли оповестить о приостановлении занятий. Поэтому завтра для детей, которые придут в школы, проведут занятия, предварительно ученики пройдут и введенные с сегодняшнего дня фильтрационные процедуры: им измерят температуру, спросят о жалобах на здоровье.- Утром 11 марта в департаменте образования администрации Липецка будет подписан приказ о введении карантина в школах города, - рассказали в GOROD48 пресс-службе мэрии. - Занятия приостановят уже со среды, 11 марта.