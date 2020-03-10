Общество
сегодня, 17:46
Проспект Победы полностью перекроют в ближайшую пятницу
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Участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевая перекроют в ночь с 13 на 14 марта.
В конце прошлой недели было принято решение отложить полное перекрытие магистрали, однако на сегодняшнем совещании, в котором участвовали руководители профильного департамента, сотрудники управления ГИБДД и представители фирмы-подрядчика, приняли иное решение.
- По мнению экспертов, полное перекрытие позволит провести работы в более сжатые сроки, а также повысит их качество. Таким образом, с 14 марта будет закрыт для движения участок проспекта Победы от одноимённой площади до площади Кольцевой, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Водителей призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности предоставлять преимущество общественному транспорту.
За разъяснением или с предложениями по вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336 или на электронной почте dtdb-pto@mail.ru, а также в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48.
- По мнению экспертов, полное перекрытие позволит провести работы в более сжатые сроки, а также повысит их качество. Таким образом, с 14 марта будет закрыт для движения участок проспекта Победы от одноимённой площади до площади Кольцевой, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Водителей призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности предоставлять преимущество общественному транспорту.
За разъяснением или с предложениями по вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336 или на электронной почте dtdb-pto@mail.ru, а также в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48.
21 2529
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