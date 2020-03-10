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Проспект Победы полностью перекроют в ближайшую пятницу

21 2529
#проспект Победы
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Проспект Победы полностью перекроют в ближайшую пятницу

Участок проспекта Победы от улицы Механизаторов до площади Кольцевая перекроют в ночь с 13 на 14 марта.

В конце прошлой недели было принято решение отложить полное перекрытие магистрали, однако на сегодняшнем совещании, в котором участвовали руководители профильного департамента, сотрудники управления ГИБДД и представители фирмы-подрядчика, приняли иное решение.

- По мнению экспертов, полное перекрытие позволит провести работы в более сжатые сроки, а также повысит их качество. Таким образом, с 14 марта будет закрыт для движения участок проспекта Победы от одноимённой площади до площади Кольцевой, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Водителей призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности предоставлять преимущество общественному транспорту.

За разъяснением или с предложениями по вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336 или на электронной почте dtdb-pto@mail.ru, а также в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48.
21 2529
#проспект Победы
2

Комментарии (21)

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$$$

6 минут назад
Бепупат, едешь по Мичурина2 на Механизаторов, разворачиваешься и на Индустриальную и ты у цели.
ответить

71

8 минут назад
А и Б, ты видел там уже все перекопали.
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Бепупат

13 минут назад
Ребят, а как на Депутатскую попасть, если я, допустим из Воронежа приехал? И самое главное - как оттуда выехать? Вы представляете во что превратится улица Мичурина?
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Джони

14 минут назад
Баумана поскорее сделайте,а то скоро за город люди попрут,а там ремонт.Уже давно пора начинать
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Житель

15 минут назад
Давно пора,а то ввели в путаницу.
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А и Б

25 минут назад
А ведь можно сделать проезд с Механизаторов вдоль ЛГЭКа, утром на левый , а вечером в обратном направлении
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А Что

29 минут назад
И Баумана пора начинать ремонтировать.
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жуть-жуткая!

32 минуты назад
Третье лето в Липецке коллапс ! Для полного счастья начните ремонт ул. Водопьянова, чтобы липчанам жизнь раем не казалась.
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Здравомыслящий

38 минут назад
ООО "Руслан-1", армянин, сделаешь минет, я тебе две сотки дам и даже на машине не поеду
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Сергей

42 минуты назад
Такого дебильного решения не думал что примут.там на участке делов непочатый край.я в шоке.куда смотрят службы
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