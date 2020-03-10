Общество

24 минуты назад

11 драк и 16 эпизодов семейного насилия зафиксировали 8 марта в службе «112»

6 415
#драка
1
11 драк и 16 эпизодов семейного насилия зафиксировали 8 марта в службе «112»

Судя по сообщениям, поступившим в минувшее воскресенье по единому номеру экстренных служб «112», Международный женский день горожане отмечали бурно.  

Операторами управления ГО и ЧС Липецка 8 марта принято максимальное за неделю количество звонков – 657. Больше всего обращений адресовали полиции и скорой помощи – в обычные дни их фиксируется на 20 – 30% меньше.   

- Настоящим бичом праздничного вечера стали драки. О них в службу сообщали 11 раз. География потасовок обширна – от Сырского Рудника до проспекта Мира. Дважды полицию вызывали в КРЦ «Мегаполис», - рассказали в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.

Зашкаливало по сравнению с буднями и количество семейных конфликтов – зафиксировано 16 эпизодов, где в состоянии алкогольного опьянения «геройствовали» и демонстрировали силу мужья, сожители и даже сыновья. Один раз соседи пожаловались на хорошо отметившую праздник и сильно буянившую женщину.

По обращениям к медикам преобладали сердечно-сосудистые заболевания, грипп и ОРВИ, а также травмы, ушибы и переломы.

9 марта кривая звонков на «112» резко пошла вниз и достигла минимума – 412.  
6 415
#драка
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пацанчик с района

4 минуты назад
Да ваще поxyй, кто там кого * ,
ответить

---

6 минут назад
Поздравляя жену с 8 марта - главное, не перейти на крик.
ответить

Эх,

11 минут назад
Погуляли от души! По-русски, так сказать!!!
ответить

Всегда !

11 минут назад
молодой тупняк, Готов и уже список ,Расстрельный, составлен !.
ответить

молодой тупняк

12 минут назад
Очень уверенно !, а вы подготовились к гражданской войне?!
ответить

Очень уверенно !

15 минут назад
Движемся к Гражданской войне!, эх ,скорей бы уже !.
ответить

Еще в рубрике

Во всех школах Липецкой области ввели карантин
#карантин #коронавирус
Во всех школах Липецкой области ввели карантин

6 минут назад

Общество
Липецкие дороги приводят в порядок после зимы
#дорожные работы
6
Липецкие дороги приводят в порядок после зимы

сегодня, 15:00

Общество
#убийство
2
8 марта в Елецком районе два брата насмерть забили мужчину

сегодня, 14:46

Общество
В Липецке введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей
#коронавирус
22
В Липецке введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей

сегодня, 14:12

Общество
Сайт МУП «Городской электротранспорт» украсили картинкой из Москвы
#трамвай
8
Сайт МУП «Городской электротранспорт» украсили картинкой из Москвы

сегодня, 14:08

Общество
Среди тех, кто умирает в трудоспособном возрасте, мужчин в 4,2 больше, чем женщин
#смертность населения
29
Среди тех, кто умирает в трудоспособном возрасте, мужчин в 4,2 больше, чем женщин

сегодня, 12:00

Общество