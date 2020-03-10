11 драк и 16 эпизодов семейного насилия зафиксировали 8 марта в службе «112»

Судя по сообщениям, поступившим в минувшее воскресенье по единому номеру экстренных служб «112», Международный женский день горожане отмечали бурно.

Операторами управления ГО и ЧС Липецка 8 марта принято максимальное за неделю количество звонков – 657. Больше всего обращений адресовали полиции и скорой помощи – в обычные дни их фиксируется на 20 – 30% меньше.



- Настоящим бичом праздничного вечера стали драки. О них в службу сообщали 11 раз. География потасовок обширна – от Сырского Рудника до проспекта Мира. Дважды полицию вызывали в КРЦ «Мегаполис», - рассказали в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.



Зашкаливало по сравнению с буднями и количество семейных конфликтов – зафиксировано 16 эпизодов, где в состоянии алкогольного опьянения «геройствовали» и демонстрировали силу мужья, сожители и даже сыновья. Один раз соседи пожаловались на хорошо отметившую праздник и сильно буянившую женщину.



По обращениям к медикам преобладали сердечно-сосудистые заболевания, грипп и ОРВИ, а также травмы, ушибы и переломы.



9 марта кривая звонков на «112» резко пошла вниз и достигла минимума – 412.

