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На Алтае продают корягу за два миллиона рублей
Жительница города Бийск в Алтайском крае выставила на продажу на портале бесплатных объявлений "корягу из Чулышманской долины", запросив за нее два миллиона рублей.
Такую стоимость продавец обосновала тем, что в кусок дерева вросли три камня. При этом она указала, что текущая цена актуальна лишь до 25 октября, объяснив это "инфляцией".
Объявление было опубликовано еще в середине февраля, однако алтайские СМИ обратили на него внимание только сейчас.
В начале декабря прошлого года житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее редкой, сообщает ria.ru
Такую стоимость продавец обосновала тем, что в кусок дерева вросли три камня. При этом она указала, что текущая цена актуальна лишь до 25 октября, объяснив это "инфляцией".
Объявление было опубликовано еще в середине февраля, однако алтайские СМИ обратили на него внимание только сейчас.
В начале декабря прошлого года житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее редкой, сообщает ria.ru