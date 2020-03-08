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На Алтае продают корягу за два миллиона рублей

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Жительница города Бийск в Алтайском крае выставила на продажу на портале бесплатных объявлений "корягу из Чулышманской долины", запросив за нее два миллиона рублей.

Такую стоимость продавец обосновала тем, что в кусок дерева вросли три камня. При этом она указала, что текущая цена актуальна лишь до 25 октября, объяснив это "инфляцией".

Объявление было опубликовано еще в середине февраля, однако алтайские СМИ обратили на него внимание только сейчас.

В начале декабря прошлого года житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее редкой, сообщает ria.ru

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