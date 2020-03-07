Волейболистки «Липецка» в финале Высшей лиги!

Третий матч серии наша команда выиграла. как и предыдущий, на тай-брейке.

Липецкие волейболистки выиграли и третий матч полуфинальной серии Высшей лиги «А» у череповецкой «Северянки».

Сегодняшний матч на площадке соперниц продолжался больше двух часов, но в итоге принес нашей команде победу на тай-брейке. Счет в серии, как и предсказывал GOROD48, оказался – 3-0, и дальше прошла наша команда.

Встреча получилась «от ножа». «Северянке» отступать было уже некуда, и череповецкие девушки цеплялись за малейшие шансы. В конце третьей партии Анна Сотникова удачно скинула мяч на чужую половину площадки. И заработала для «Липецка» сетбол (возможность выиграть партию в случае следующего удачного розыгрыша мяча, прим.). Но хозяйки сравняли счёт – 24:24, а затем на подачу у них вышла Надежда Смирнова, которая двумя «эйсами» принесла хозяйкам победу – 26:24.

Вторая партия началась с того, что «Липецк» оторвался на девять очков – 20:11, и запаса хватило, чтобы удержать победный счёт, даже несмотря на героический рывок команды из Вологодской области – 25:21.

Третий игровой отрезок липчанки выиграли – 25:21, и «Северянке» стало совсем худо: теперь выбить ее из борьбы за «золото» могла любая проигранная партия. Поэтому череповецкие девушки дали бой. По ходу четвёртого сета хозяйки отыграли двукратное преимущество нашей команды – 12:6, а на финишную прямую партия «вырулила» при равном счёте – 24:24. На «тянучке» результативнее оказались спортсменки Череповца – 27:25.

В итоге – тай-брейк. В укороченной пятой партии всё поначалу складывалось неплохо для «Липецка» - 7:3, но затем счёт сравнялся – 8:8 и за решающий отрезок стало тревожно. Дальнейшие розыгрыши мяча отличались особой длительностью и невероятной акробатикой в обороне, ведь никто не хотел уступать. Двойным блоком липчанки качнули маятник в свою пользу – 9:8, а затем Владислава Коржова и Ирина Сазонова буквально «забили» соперниц ударами из любых позиций, итог – 15:11 и 3:2 в пользу «Липецка» в матче.











Теперь липчанки в финале. Поскольку команда Андрея Смирнова выиграла регулярный чемпионат. То она независимо от того, кто будет ее соперником, получит преимущество своей площадки. Первые матчи пройдут в Липецке 21 и 22 марта.

Во втором полуфинале сейчас бьются «Тулица» и нижегородская «Спарта», счёт в серии – 2-0 в пользу тулячек, а в сегодняшнем матче в «городе оружейников»– 1:1.