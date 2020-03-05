В Липецкой области сухо, ветрено и до +14

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления: аномально теплая погода сохранится, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 12-13 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем она составит от 9 до 14 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью туман. Температура ночью - от 2 до 4 градусов тепла, днем - от 10 до 12 градусов тепла.



День 6 марта стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году – 29 градусов мороза.



