В России

21 минуту назад

Автомобили в России будут оповещать водителя о нарушениях ПДД

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Автомобили в России будут оповещать водителя о нарушениях ПДД
Собранные в России автомобили планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). ГОСТ о требованиях к комплексам примут до конца октября текущего года, рассказали «Известиям» в Росстандарте. 

Автопроизводители могут «научить» машины распознавать дорожную разметку, знаки и светофоры, уже сегодня, так как обладают техническими возможностями. Эксперты оценили потенциальный рынок устройств в 40–60 млрд рублей. 

«Видеть» дорожные знаки, светофоры и разметку система будет с помощью специальных камер, данные от них проанализирует вычислительный модуль и передаст на экран или звуковым сообщением. Работать она будет при скорости машины до 150 км/ч. 

В проекте стандарта отмечается, что у начинающих водителей будут востребованы функции предупреждения даже о незначительных нарушениях, так как новички могут совершать их непреднамеренно. 
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