37 минут назад
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Информацию также подтвердили в «Деловой России» и торговой сети «Магнит».
Эксперты отметили, что интерес злоумышленников обоснован, ведь бонусы легко монетизировать или списать в счет 50% от покупки в магазине. При этом программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 млрд рублей.
По словам Сизова, мошенники могут получать доступ к личному кабинету клиентов, а затем расплачиваться его бонусами за свои покупки. Еще один вариант кражи – регистрация личного кабинета на карту другого человека.
Эксперты указали, что бонусные баллы в основном крадут «начинающие» мошенники или сотрудники магазинов и колл-центров. В итоге доверие клиентов к таким программам, а розничные сети теряют не менее 2–3 млн рублей ежемесячно. Для защиты от мошенничества продавцы начали вводить двухфакторную идентификацию.