Происшествия

сегодня, 12:41

«Хендай» врезался в столб: погиб 34-летний водитель

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#Авария #ДТП
«Хендай» врезался в столб: погиб 34-летний водитель

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы одиннадцать человек, один погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 февраля в Задонском районе на трассе «Дон» 34-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в световую опору. Водитель погиб, два его пассажира получили травмы - им оказали помощь на месте аварии.

В тот же день на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «ВАЗ-2131» под управлением 73-летнего водителя и «Ауди» с 65-летним мужчиной за рулем. Оба водителя госпитализированы с места аварии. 

В Грязях на улице Воровского 55-летний водитель «ВАЗ-2109» сбил 54-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Женщина получила травму, госпитализация ей не понадобилась. Автоинспекторы задержали уехавшего водителя  в тот же джень.

29 февраля в Липецке на улице Космонавтов 39-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 8-летнего велосипедиста. Мальчик получил травму, и после оказания медицинской помощи был отпущен.

1 марта в селе Вышнее Большое Воловского района столкнулись грузовик «Ивеко» под управлением 29-летнего водителя и «Фольксваген» с 46-летним мужчиной за рулем. С места аварии госпитализирован водитель «Фольксвагена».

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2363 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 20 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 132.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1371 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 101 нарушение правил парковки.

Так же было зафиксировано 76 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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34 минуты назад
Накупють правов, а ездить не умеють. Лутчай пяшком хадитя.
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весёлый

36 минут назад
Китайских инвалидных колясок на всех хватит и пластмассовых цветов
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Вывод

сегодня, 13:21
Лучше ходить пешком - дольше проживёшь!
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Ха-ха

сегодня, 13:07
«Хендай» - нет такой марки! Есть "Хендэ". Все же знают, что нет марки "Ренаульт", а есть "Рено", а с "Хендэ" тогда в чем проблема?
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