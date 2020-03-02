«Хендай» врезался в столб: погиб 34-летний водитель

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы одиннадцать человек, один погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 февраля в Задонском районе на трассе «Дон» 34-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в световую опору. Водитель погиб, два его пассажира получили травмы - им оказали помощь на месте аварии.



В тот же день на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «ВАЗ-2131» под управлением 73-летнего водителя и «Ауди» с 65-летним мужчиной за рулем. Оба водителя госпитализированы с места аварии.



В Грязях на улице Воровского 55-летний водитель «ВАЗ-2109» сбил 54-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Женщина получила травму, госпитализация ей не понадобилась. Автоинспекторы задержали уехавшего водителя в тот же джень.



29 февраля в Липецке на улице Космонавтов 39-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 8-летнего велосипедиста. Мальчик получил травму, и после оказания медицинской помощи был отпущен.



1 марта в селе Вышнее Большое Воловского района столкнулись грузовик «Ивеко» под управлением 29-летнего водителя и «Фольксваген» с 46-летним мужчиной за рулем. С места аварии госпитализирован водитель «Фольксвагена».



За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2363 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 20 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 132.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1371 случай превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 101 нарушение правил парковки.



Так же было зафиксировано 76 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

