В Липецкой области сухо и до +8

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры составят 3 градуса тепла, что на 9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 3 до 8 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла.



2 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 28 градусов мороза.



