50 минут назад
В Липецкой области сухо и до +8
В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры составят 3 градуса тепла, что на 9 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла.
2 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 28 градусов мороза.