В мире

18 минут назад

Деньги Тинькова пересчитают в Лондоне

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#налоги
Деньги Тинькова пересчитают в Лондоне

Налоговая служба Соединенных штатов инициировала слушания в отношении бизнесмена.

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф", уточняет РИА Новости.

Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. До 2013 года Тиньков был гражданином США. Бизнесмен участвует в слушаниях в качестве частного лица, ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы "Тинькофф", пишет ТАСС. Другие подробности не раскрываются. В TCS Group также подчеркнули, что Тиньков уверен в урегулировании дела в кратчайшие сроки.

Олег Тиньков раньше жил в США и имел американский паспорт. Однако в 2017 году стало известно, что миллиардер от американского гражданства отказался. В сообщении TCS Group говорится, что Тиньков перестал быть гражданином США в 2013 году. Вместе со многими другими российскими миллиардерами Тиньков в январе 2018 года попал в подготовленный Минфином США «кремлевский доклад» — список чиновников и бизнесменов, близких, по мнению Вашингтона, к российскому политическому руководству. Составление доклада было предусмотрено законопроектом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017-го. Против участников списка в будущем потенциально могут быть введены санкции, дополняет «Форбс».
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#налоги

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