Происшествия

сегодня, 08:31

«ВАЗ» столкнулся с «Газелью», есть пострадавший

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#авария #ДТП
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«ВАЗ» столкнулся с «Газелью», есть пострадавший

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 февраля в Становлянском районе на трассе «Дон» 32-летний водитель «ВАЗ-2112» не учел скорость движения, дорожные условия и дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля и автомобиль столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 55-летнего мужчины. В результате аварии водитель «ВАЗа» получил травмы, мужчину госпитализировали.

В Данковском районе в полдень на улице Зайцева 29-летний водитель «УАЗа» вне пешеходного перехода сбил 20-летнего парня. С травмами его госпитализировали.

В Лев-Толстовском районе около половины девятого утра на трассе Лев-Толстой – примыкание к автодороге Липецк – Данков 42-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал с дороги. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

26 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1561 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 33.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1162 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 158 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Ау

39 минут назад
Город 48, а че не пишите про трагедию,где папаня вырезал семью,позднее всех новости узнаете
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