«Марафон добра» привезет в сельские библиотеки книги о Великой Отечественной войне

Липецкая область стала одним из семи регионов, откуда начинается «Марафон добра для сельских библиотек».

Новая всероссийская акция «Марафон добра для сельских библиотек» начинается в семи регионах России, в число которых попала Липецкая область. Партнерами акции выступили «Молодежка ОНФ», Национальный фонд содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциация учителей родных и государственных языков, издательский холдинг «ЭКСМО-АСТ», комитет по региональному развитию «Российский книжный союз».



«Молодежка ОНФ» возьмет на себя роль десанта, который точечно и быстро доставит книги в населенные пункты, рассказал на презентации проекта руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Акция стартует в республиках Дагестан и Татарстан, а также в Иркутской, Ростовской, Воронежской, Липецкой и Ярославской областях.



По словам депутата Госдумы, президента Национального фонда содействия защите стратегических ресурсов Равиля Хуснулина, перечень пилотных территорий не случаен: «Указанные регионы непосредственно участвовали в Великой Отечественной войне и ковали Победу в тылу. Впереди у нас 75-летие Победы. Мы решили запустить благотворительную акцию, чтобы еще раз напомнить о реальных фактах. Мы должны вернуть нашей стране статус самой читающей».



В рамках акции организаторы передадут в сельские библиотеки более двух тысяч книг. Это произведения художественной литературы из школьной программы, книги о Великой Отечественной войне. Акция «Марафон добра для сельских библиотек» пройдет в течение 2020 года. Партнеры и организаторы предполагают, что вслед за семью стартовыми регионами, марафон охватит все территории.



