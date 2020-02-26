В России

22 минуты назад

«Марафон добра» привезет в сельские библиотеки книги о Великой Отечественной войне

73
#библиотеки
«Марафон добра» привезет в сельские библиотеки книги о Великой Отечественной войне

Липецкая область стала одним из семи регионов, откуда начинается «Марафон добра для сельских библиотек». 

Новая всероссийская акция «Марафон добра для сельских библиотек» начинается в семи регионах России, в число которых попала Липецкая область. Партнерами акции выступили «Молодежка ОНФ», Национальный фонд содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциация учителей родных и государственных языков, издательский холдинг «ЭКСМО-АСТ», комитет по региональному развитию «Российский книжный союз». 

«Молодежка ОНФ» возьмет на себя роль десанта, который точечно и быстро доставит книги в населенные пункты, рассказал на презентации проекта руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Акция стартует в республиках Дагестан и Татарстан, а также в Иркутской, Ростовской, Воронежской, Липецкой и Ярославской областях. 

По словам депутата Госдумы, президента Национального фонда содействия защите стратегических ресурсов Равиля Хуснулина, перечень пилотных территорий не случаен: «Указанные регионы непосредственно участвовали в Великой Отечественной войне и ковали Победу в тылу. Впереди у нас 75-летие Победы. Мы решили запустить благотворительную акцию, чтобы еще раз напомнить о реальных фактах. Мы должны вернуть нашей стране статус самой читающей».

В рамках акции организаторы передадут в сельские библиотеки более двух тысяч книг. Это произведения художественной литературы из школьной программы, книги о Великой Отечественной войне. Акция «Марафон добра для сельских библиотек» пройдет в течение 2020 года. Партнеры и организаторы предполагают, что вслед за семью стартовыми регионами, марафон охватит все территории. 

73
#библиотеки

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Житель Кемеровской области спас косулю от стаи голодных собак
#бродячие животные
Житель Кемеровской области спас косулю от стаи голодных собак

сегодня, 15:23

В России
В России не хватает полицейских
#МВД
В России не хватает полицейских

сегодня, 14:52

В России
Россиянам рекомендуют не ездить в Иран и Италию
#туризм #коронавирус
Россиянам рекомендуют не ездить в Иран и Италию

сегодня, 14:38

В России
За хамство школьников родители ответят рублем
#наказание #штраф #школа
За хамство школьников родители ответят рублем

сегодня, 14:27

В России
Историку Соколову предъявили обвинение в еще одном преступлении
#расчленение #хранение оружия
Историку Соколову предъявили обвинение в еще одном преступлении

сегодня, 14:19

В России
«Единая Россия» опровергла ребрендинг
#единая Россия
«Единая Россия» опровергла ребрендинг

сегодня, 14:12

В России