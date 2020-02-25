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66% россиян намерены участвовать в голосовании по поправкам в Конституции

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66% россиян намерены участвовать в голосовании по поправкам в Конституции

Всенародное голосование анонсировал президент Владимир Путин

Больше половины россиян (66 процентов) планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

По его словам, 41 процент опрошенных сказали, что точно примут участие в такого рода голосовании, 23 процента респондентов затруднились ответить. Он также подчеркнул, что 79 процентов граждан осведомлены о готовящемся мероприятии. При этом 21% респондентов признались, что впервые узнали о том, что готовится голосование, от интервьюеров ВЦИОМ.

21 февраля сообщалось, что в течение двух недель до дня голосования добровольцы Ассоциации волонтерских центров в местах массового скопления людей будут разъяснять гражданам суть поправок в Конституцию России. С этой целью будут организованы несколько тысяч информационных площадок в парках, торговых центрах, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах.

Всенародное голосование анонсировал президент Владимир Путин, когда в середине января предложил внести изменения в основной закон. Точная дата голосования пока не определена. В правительстве допускают, что для этого один из будних дней сделают выходным. В случае отрицательного результата поправки вноситься не будут.
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