Две женщины погибли в столкновении на улице Асфальтной

За прошедшие четверо суток на дорогах Липецкой области получили травмы 24 человека, три человека погибли.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 февраля в Липецке на улице Асфальтной столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» под управлением 61-летнего мужчины и «Опель» с 24-летним водителем за рулем. В столкновении пострадали оба водителя и пассажир «ВАЗа», еще две пассажирки «семерки» получили смертельные травмы.



В тот же день в Лебедяни на улице Тульской столкнулись «ГАЗ» под управлением 24-летнего водителя и «Дэу-Нексия» с 40-летним мужчиной за рулем. В автоаварии пострадал 13-летний пассажир иномарки – с травмой его доставили в больницу.



22 февраля в Липецке на регулируемом переходе через улицу Московскую 34-летний водитель «Пежо» сбил 15-летнего подростка. Мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



23 февраля в Липецке на трассе Липецк – Усмань 26-летняя женщина за рулем «Шевроле» не справилась с управлением, и машина перевернулась. В результате два ее пассажира, в том числе 2-летний ребенок с травмами госпитализированы.



В тот же день в Липецке на трассе Орел-Тамбов 40-летний водитель «Рено» не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате аварии травмы получил 10-летний пассажир автомобиля. Мальчику оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.



24 февраля в Грязинском районе на трассе Липецк – Грязи 19-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате три его пассажирки 38-ми, 15-ти и 25-ти лет с травмами госпитализированы.



За прошедшие четверо суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2114 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 57 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 200.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 861 случай превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 164 нарушения правил парковки.



Так же было зафиксировано 110 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

