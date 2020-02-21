Происшествия
37 минут назад
Тела погибших мальчиков помогла найти собака
Пропавших братьев искали полицейские, учителя и жители села.
Собака местного жителя помогла выйти на след пропавших вчера днем в селе Грачёвка Усманского района двух братьев 7-ми и 10-ли лет. В розыске бесследно пропавших детей вчера и сегодня ночью были задействованы полицейские, учителя и местные жители. Выйти на место, где обнаружили тела погибших мальчиков, помогла собака местного жителя. Пёс привел людей к пруду, где лежали вещи детей.
- Я и сам участвовал в розыске пропавших детей. Тела были обнаружены около двух часов ночи, - рассказал GOROD48 глава Грачёвского сельского поселения Усманского района Сергей Бубнов. - Мать последний раз видела ребят около 13 часов 20 февраля, уходя на работу. Когда она вернулась около 16 часов, ребят дома не было. Сразу пошли по друзьям и знакомым — тщетно. Тогда позвонили в полицию, оповестили школу. В розыске мальков было задействовано примерно 25 человек.
Погибшие мальчики - младшие дети в семье из четырех детей. Все дети были рождены от трех отцов. Старший сын и дочь многодетной женщины — совершеннолетние. Сын живет со своей семьей в Москве, дочь трудится вместе с матерью в сельском хозяйстве. Семью многодетной женщины в селе считают нормальной.
- Глава администрации Усманского района подписал распоряжение о выделении семьи, где произошла трагедия, материальной помощи в 50 000 рублей, - сообщил Сергей Бубнов.
Следственное управление СК РФ по Липецкой области сейчас проводит доследственную проверку по факту смерти школьников. Пока следователи не видят криминального следа в гибели детей, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительной версии, младший мальчик провалился в ледяную воду, а старший брат бросился его спасать. 7-летний мальчик умер от утопления, его тело уже обнаружили и достали водолазы, а 10-летний — от переохлаждения.
- Я и сам участвовал в розыске пропавших детей. Тела были обнаружены около двух часов ночи, - рассказал GOROD48 глава Грачёвского сельского поселения Усманского района Сергей Бубнов. - Мать последний раз видела ребят около 13 часов 20 февраля, уходя на работу. Когда она вернулась около 16 часов, ребят дома не было. Сразу пошли по друзьям и знакомым — тщетно. Тогда позвонили в полицию, оповестили школу. В розыске мальков было задействовано примерно 25 человек.
Погибшие мальчики - младшие дети в семье из четырех детей. Все дети были рождены от трех отцов. Старший сын и дочь многодетной женщины — совершеннолетние. Сын живет со своей семьей в Москве, дочь трудится вместе с матерью в сельском хозяйстве. Семью многодетной женщины в селе считают нормальной.
- Глава администрации Усманского района подписал распоряжение о выделении семьи, где произошла трагедия, материальной помощи в 50 000 рублей, - сообщил Сергей Бубнов.
Следственное управление СК РФ по Липецкой области сейчас проводит доследственную проверку по факту смерти школьников. Пока следователи не видят криминального следа в гибели детей, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительной версии, младший мальчик провалился в ледяную воду, а старший брат бросился его спасать. 7-летний мальчик умер от утопления, его тело уже обнаружили и достали водолазы, а 10-летний — от переохлаждения.
Комментарии (2)
Следователь
19 минут назад
В 99% случаев трагедий с детьми происходит именно в многодетных семьях. Не способны родители уследить за всеми, а учитывая, что в 86% многодетных семей родители злоупотребляют спиртным, это вообще трагедия. Жаль детей.ответить
Липчанин.
25 минут назад
От трех отцов...однакоответить
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.