сегодня, 10:28
Гибель детей в Усманском районе: старший брат замерз, спасая младшего
В Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти двух школьников, тела которых были обнаружены в водоеме села Грачевка Усманского района
По версии следствия, старший мальчик мог переохладиться при попытке достать провалившегося под лед младшего брата, который, согласно предварительным выводам судмедэксперта, скончался от утопления в воде.
Братья воспитывались в многодетной семье. Днем 20 февраля они ушли гулять и не вернулись. После длительного отсутствия братьев их мать обратилась в правоохранительные органы.
Сейчас сотрудники следственного комитета проводит комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания и проживания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
- Практически каждый сезон сопровождается несчастными случаями на водных объектах с участием малолетних детей, - добавили в Следственном управлении СК РФ. - По льду дети пересекают водоемы или активно используют спуски к ним в качестве горок. Региональное управление Следственного комитета России предупреждает об опасности выхода на лед, тем более в условиях аномально теплой зимы. Соблюдение детьми правил безопасности на водоемах необходимо контролировать их законным представителям.
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Алекс