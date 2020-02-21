Происшествия

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Гибель детей в Усманском районе: старший брат замерз, спасая младшего

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#происшествия на воде #спасатели
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Гибель детей в Усманском районе: старший брат замерз, спасая младшего

В Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти двух школьников, тела которых были обнаружены в водоеме села Грачевка Усманского района

- По данным следствия, ночью 21 февраля в пруду села Грачевка  обнаружены тела двух братьев 7 и 10 лет без признаков насильственной смерти. В ходе поисковых мероприятий в водоеме были замечены вещи детей – куртка с капюшоном и обувь. К утру водолазы достали из воды тело старшего брата, а спустя несколько часов обнаружили на дне пруда и тело младшего. Тела детей направлены для проведения судмедэкспертизы с целью установления причины их смерти, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

По версии следствия, старший мальчик мог переохладиться при попытке достать провалившегося под лед младшего брата, который, согласно предварительным выводам судмедэксперта, скончался от утопления в воде.

Братья воспитывались в многодетной семье. Днем 20 февраля они ушли гулять и не вернулись. После длительного отсутствия братьев их мать обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас сотрудники следственного комитета проводит комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания и проживания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- Практически каждый сезон сопровождается несчастными случаями на водных объектах с участием малолетних детей, - добавили в Следственном управлении СК РФ. -  По льду дети пересекают водоемы или активно используют спуски к ним в качестве горок. Региональное управление Следственного комитета России предупреждает об опасности выхода на лед, тем более в условиях аномально теплой зимы. Соблюдение детьми правил безопасности на водоемах необходимо контролировать их законным представителям.


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#происшествия на воде #спасатели
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Комментарии (5)

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Animal planet.

10 минут назад
Многодетные, это уже перебор.
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Иосиф Сталин

32 минуты назад
Многодетные, какая же жопа тебя высрала и мать тебя походу гавном своим кормила, а не молоком.
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Иогтт

35 минут назад
Многодетные, петух ты.
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Многодетные

41 минуту назад
Один утопился- другой народился.
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Алекс

56 минут назад
Господи. Какое горе....
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