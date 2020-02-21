Происшествия

сегодня, 08:46

Два мальчика утонули в пруду, их тела достали спасатели

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#проиисшествия на воде
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Два мальчика утонули в пруду, их тела достали спасатели

Погибшим мальчикам было 10 и 7 лет.

20 февраля в селе Грачевка Усманского района двое мальчиков не вернулись из школы. Сегодня три часа утра житель села нашел детские вещи на берегу местного пруда. В Грачевку вызвали спасателей. Уже через час они отыскали тело ребенка. В восемь утра спасатели нашли на дне пруда труп второго мальчика.

- В 04:40 сотрудники инспекторского участка ГИМС города Усмань совместно с бригадой спасателей Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области подняли со дна пруда тело мальчика. В 08:05 спасатели УГПСС отыскали тело еще одного ребенка, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Погибшим мальчикам было 10 и 7 лет. Тела детей спасатели передали полицейским. Обстоятельства гибели детей устанавливаются. 



6 4055
#проиисшествия на воде
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Комментарии (6)

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Слышал

15 минут назад
Дмитрий, так вроде в лунку рыбаков провалились
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Светлана

28 минут назад
Нонка, А если они на на работе.Умная вы наша,не зная не выносите вердикт
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Светлана

30 минут назад
Какое горе родителям на всю жизнь.Соболезную.
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Дмитрий

37 минут назад
А кто из нас в детстве не ходил по тонкому трескающемуся льду? Это же было так интересно… Основы безопасной жизнедеятельности нужно с первого класса вводить и учить детей , где жизни угрожает опасность
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Катрин

54 минуты назад
Какоц ужас , дай бог сил родителям пережить такое горе, царствие небесное деткам.
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Нонка

сегодня, 09:04
Родители виноваты-пацаны росли без пригляду!
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