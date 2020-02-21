Два мальчика утонули в пруду, их тела достали спасатели

Погибшим мальчикам было 10 и 7 лет.

20 февраля в селе Грачевка Усманского района двое мальчиков не вернулись из школы. Сегодня три часа утра житель села нашел детские вещи на берегу местного пруда. В Грачевку вызвали спасателей. Уже через час они отыскали тело ребенка. В восемь утра спасатели нашли на дне пруда труп второго мальчика.

- В 04:40 сотрудники инспекторского участка ГИМС города Усмань совместно с бригадой спасателей Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области подняли со дна пруда тело мальчика. В 08:05 спасатели УГПСС отыскали тело еще одного ребенка, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Погибшим мальчикам было 10 и 7 лет. Тела детей спасатели передали полицейским. Обстоятельства гибели детей устанавливаются.



