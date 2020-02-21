сегодня, 08:46
Два мальчика утонули в пруду, их тела достали спасатели
Погибшим мальчикам было 10 и 7 лет.
- В 04:40 сотрудники инспекторского участка ГИМС города Усмань совместно с бригадой спасателей Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области подняли со дна пруда тело мальчика. В 08:05 спасатели УГПСС отыскали тело еще одного ребенка, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Погибшим мальчикам было 10 и 7 лет. Тела детей спасатели передали полицейским. Обстоятельства гибели детей устанавливаются.
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