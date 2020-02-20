На улице Шуминского горел «BMW»

Вечером 20 февраля в Липецке на улице Шуминского у дома № 1 загорелся автомобиль «BMW» пятой серии.



– Вспыхнула задняя часть автомобиля, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Владелец машины и пришедшие ему на помощь прохожие потушили пламя до прибытия пожарных.



