Происшествия

сегодня, 19:31

На улице Шуминского горел «BMW»

6 669
#пожар
Вечером 20 февраля в Липецке на улице Шуминского у дома № 1 загорелся автомобиль «BMW» пятой серии.

– Вспыхнула задняя часть автомобиля, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Владелец машины и пришедшие ему на помощь прохожие потушили пламя до прибытия пожарных. 

6 669
#пожар

Комментарии (6)

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17 минут назад
У честных людей не жгут, надо делиться, а не в одну рожу жрать, вот он и подавился!!!
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Засыпанный землей

24 минуты назад
Надеюсь что с номером 800
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Валетов

34 минуты назад
Хорошо
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инохлам сбесился

46 минут назад
и еще одной инопомойкой стало меньше
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???

59 минут назад
Опять BMW!!! Эпидемия, что ли, какая-то?! То в столб, то загорелась...
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...

59 минут назад
Бывает...
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