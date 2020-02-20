Происшествия
сегодня, 19:31
На улице Шуминского горел «BMW»
Вечером 20 февраля в Липецке на улице Шуминского у дома № 1 загорелся автомобиль «BMW» пятой серии.
– Вспыхнула задняя часть автомобиля, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Владелец машины и пришедшие ему на помощь прохожие потушили пламя до прибытия пожарных.
– Вспыхнула задняя часть автомобиля, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Владелец машины и пришедшие ему на помощь прохожие потушили пламя до прибытия пожарных.
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Засыпанный землей
Валетов
инохлам сбесился
???
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