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В Тербунах турнир по мини-футболу посвятили павшим в Афганистане и локальных войнах (ФОТО)

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#Мини-футбол #Афганистан #память #локальные войны
В Тербунах турнир по мини-футболу посвятили павшим в Афганистане и локальных войнах (ФОТО)

Получился отличный праздник спорта и патриотизма.

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Турнир по мини-футболу с участием шести районных команд, посвященный памяти погибших в Афганистане и локальных войнах, прошел в тербунском КСК «Олимпийский».

Тербунцы ответственно отнеслись к патриотическому мероприятию. В фойе зрителей встречали выставки фотографий и детских рисунков, посвященные войнам – вряд ли кто-то они могли оставить равнодушными. Сами соревнования открыл глава Тербунского района Сергей Иванов, отметивший, что в различных войнах сложили головы десятки его земляков и память о них будет жить до тех пор, пока остальные жители продолжат вспоминать о павших солдатах. Турнир по мини-футболу – очередная дань памяти героям.

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После групповых состязаний (в двух группах по три команды сыграли между собой в один круг) определились финалисты – тербунский «Ресурс» и воспитанники местной ДЮСШ «Легион».

Финал можно назвать состязанием «отцов и детей», ведь в команде детско-юношеской спортивной школы на площадку вышли подростки по 15-17 лет, а за «Ресурс» играли в основном ветераны, многие из которых добились известности в районе – например, начальник МО МВД России «Тербунский» Алексей Пикалов. В итоге основное время матча принесло ничью – 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ресурса», став победителями турнира.

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"Ресурс" стал чемпионом.

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"ДЮСШ-Легион" на втором месте.

В матче за третье место команда «Черноземье» тоже по пенальти победила «Рафарму».

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"Бронзовые" призёры из команды "Черноземье".

Лучшими игроками турнира стали: в составе победителей из «Ресурса» Алексей Пикалов и Александр Крячко; «ДЮСШ-Легион» - Данила Морозов; «Рафарма» - Артур Габулов; «Трио» - Виктор Ретинский; «Черноземье» - Сергей Бабич; Школа-интернат (село 2-е Тербуны) – Сергей Лебедев.

Фото газеты «Маяк» и Дмитрия Ключникова


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#Мини-футбол #Афганистан #память #локальные войны

Комментарии (2)

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просто так не играется

10 минут назад
у нас в Пипецке все соревнования обязательно посвящают погибшим и убитым
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КАК ЖЕ ВЫ ЗАДОЛБАЛИ!

24 минуты назад
Пиаром этого Иванова
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