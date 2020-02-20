В Тербунах турнир по мини-футболу посвятили павшим в Афганистане и локальных войнах (ФОТО)

Получился отличный праздник спорта и патриотизма.

Турнир по мини-футболу с участием шести районных команд, посвященный памяти погибших в Афганистане и локальных войнах, прошел в тербунском КСК «Олимпийский».

Тербунцы ответственно отнеслись к патриотическому мероприятию. В фойе зрителей встречали выставки фотографий и детских рисунков, посвященные войнам – вряд ли кто-то они могли оставить равнодушными. Сами соревнования открыл глава Тербунского района Сергей Иванов, отметивший, что в различных войнах сложили головы десятки его земляков и память о них будет жить до тех пор, пока остальные жители продолжат вспоминать о павших солдатах. Турнир по мини-футболу – очередная дань памяти героям.







После групповых состязаний (в двух группах по три команды сыграли между собой в один круг) определились финалисты – тербунский «Ресурс» и воспитанники местной ДЮСШ «Легион».

Финал можно назвать состязанием «отцов и детей», ведь в команде детско-юношеской спортивной школы на площадку вышли подростки по 15-17 лет, а за «Ресурс» играли в основном ветераны, многие из которых добились известности в районе – например, начальник МО МВД России «Тербунский» Алексей Пикалов. В итоге основное время матча принесло ничью – 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ресурса», став победителями турнира.







"Ресурс" стал чемпионом.



"ДЮСШ-Легион" на втором месте.



В матче за третье место команда «Черноземье» тоже по пенальти победила «Рафарму».







"Бронзовые" призёры из команды "Черноземье".



Лучшими игроками турнира стали: в составе победителей из «Ресурса» Алексей Пикалов и Александр Крячко; «ДЮСШ-Легион» - Данила Морозов; «Рафарма» - Артур Габулов; «Трио» - Виктор Ретинский; «Черноземье» - Сергей Бабич; Школа-интернат (село 2-е Тербуны) – Сергей Лебедев.

Фото газеты «Маяк» и Дмитрия Ключникова