Бомж украл в торговом центре у 11-летней девочки «iPhone-7»

Полицейские раскрыли кражу «iPhone-7» у 11-летней девочки. Задержан 32-летний бомж.





Телефон у девочки украли еще 8 января в торгово-развлекательном центре. К полицейским обратился отец ребенка, после чего было отдел полиции №8 возбудил уголовное дело о краже.- Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый за грабеж 32-летний БОМЖир. Подозреваемый задержан, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.