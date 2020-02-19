Происшествия

17 минут назад

Бомж украл в торговом центре у 11-летней девочки «iPhone-7»

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#кража
Бомж украл в торговом центре у 11-летней девочки «iPhone-7»

Полицейские раскрыли кражу «iPhone-7» у 11-летней девочки. Задержан 32-летний бомж.

Телефон у девочки украли еще 8 января в торгово-развлекательном центре. К полицейским обратился отец ребенка, после чего было отдел полиции №8 возбудил уголовное дело о краже.

- Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый за грабеж 32-летний БОМЖир. Подозреваемый задержан, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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#кража

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