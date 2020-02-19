17 минут назад
Бомж украл в торговом центре у 11-летней девочки «iPhone-7»
Полицейские раскрыли кражу «iPhone-7» у 11-летней девочки. Задержан 32-летний бомж.
- Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый за грабеж 32-летний БОМЖир. Подозреваемый задержан, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.