Общество
сегодня, 14:08
Недорогие тюльпаны к Международному женскому дню в Липецке можно будет купить на ярмарках
Вопрос в другом: смогут ли продать все свои цветы те, кто их вырастил?
Неожиданно разрешилась проблема самозанятых липчан, занятых выращиванием тюльпанов: областное управление потребительского рынка и ценовой политики и ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» предоставило им места для реализации цветов на муниципальных и областных ярмарках, которые пройдут 6 и 7 марта у гипермаркета «Линия» и у областного Центра культуры, народного творчества и кино.
- Аукционы предоставляют возможность малому бизнесу в конкурентной борьбе получить права на нестационарные торговые места. Однако для тех, кто задействован в цветочном бизнесе, такой способ реализации продуктов своего труда был новым, а оттого люди не смогли объективно оценить свои шансы, не знали возможного порядка сумм, который можно было указать в своих аукционных предложениях. Неудивительно поэтому, что не все занятые в цветочном бизнесе смогли воспользоваться шансами на аукционах, проведенных управлением потребительского рынка администрации Липецка. Понимая, что люди, которые впервые попали в процедуру торгов, растерялись, не смогли сориентироваться, мы решили дать всем тем, кто с осени прошлого года вложился в выращивание тюльпанов, возможность реализовать цветы. Причем места на областной ярмарке для товаропроизводителей будут бесплатными, - прокомментировал GOROD48 ситуацию начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.
Напомним, что в этом году городские чиновники на ровном месте создали конфликт с горожанами, десятилетиями выращивающими тюльпаны под 8 марта. В администрации Липецка решили сократить число нестационарных торговых мест с существовавших двухсот до 59, продав права на торговлю цветами с аукционов. Первый аукцион состоялся 4 февраля. Тогда с торгов было продано 30 временных торговых мест. По словам цветочников, большинство мест получили те, кто смог заплатить за них от 10 тысяч рублей и больше, и ими оказались ИП, никак не связанные с выращиванием цветов. 11 февраля с торгов было продано оставшиеся 29 мест. Но в этот раз управление потребительского рынка мэрии столкнулось с уже сплоченными общей бедой товаропроизводителями, которые фактически устроили «картельный сговор», договорившись с победителями об оплате аукционных предложений вскладчину. Сами торги цветочники назвали незаконными, обвинив мэрию в защите барыг.
В свою очередь, в управлении потребительского рынка мэрии говорят о том, что за счет аукционов, на которых разыгрывают места для нестационарной уличной торговли елками, квасом, сахарной ватой, пирожками, овощами-фруктами, в 2017 году муниципальный бюджет получил 2 740 000 рублей, а в 2018-м - уже 4 918 145 рублей. Впрочем, по результатам таких торгов в прошлом году доходы мэрии упал до 1,8 миллиона рублей.
Итак, в который раз администрация области решила элементарный вопрос за мэрию Липецка (кто-то еще удивляется тому, что Гора решила забрать себе ряд полномочий городских чиновников!). Как теперь говорят, Юрий Букреев заработал плюсик в карму, от которого почему-то отказалась глава Липецка Евгения Уваркина. От цветочников требуется лишь заявление на участие в ярмарках, которые от них ждут до 4 марта в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности».
- Для нас это стало приятной новостью. Такие ярмарки помогут нам реализовать часть выращенных тюльпанов по приемлемым для липчан ценам против ста рублей за завозной цветок. Но 6 и 7 марта цветы покупают не все мужчины, а только те, кто работает в бюджетных организациях. И нам бы хотелось торговать тюльпанами на улицах города и 8 марта, когда продается больше всего цветов, - сообщила GOROD48 Оксана Фролова, член созданной в WhatsApp группы «8 марта», где обсуждают свои проблемы те, кто выращивает цветы.
Липецкие цветочники хотели бы, как и раньше, продавать цветы в тех местах, где их уже знают покупатели. И хотели бы, чтобы в мэрии вернулись к практике бесплатного предоставления мест для трехдневных торгов тюльпанами для тех, кто из выращивает.
- Татьяна Ульшина выращивает цветы вот уже 20 лет. Каждый год ей по справке о том, что она владеет земельным участком, давали торговые места. Цветы она продавала в нескольких точках, потому что невозможно продать большое количество тюльпанов в одном месте. В этом году на аукционе она не выиграла не одного места, а вырастила порядка 10 тысяч цветов. Как ей их продать 7 марта за полдня работы ярмарки? Семья Шпотиных вырастила 10 тысяч тюльпанов, семья Страховых - 8 тысяч. Мы с мамой вырастили тысячи цветов, но также не выиграли на аукционе ни одного места. Выходит, все придут со своими тюльпанами на две ярмарки? А времени на все про все - 6 часов. Аж смех берет! Есть фильм - «Угнать за 60 секунд». А про нас можно снять фильм «Продать за 60 секунд»! - говорит Оксана Фролова.
- Аукционы предоставляют возможность малому бизнесу в конкурентной борьбе получить права на нестационарные торговые места. Однако для тех, кто задействован в цветочном бизнесе, такой способ реализации продуктов своего труда был новым, а оттого люди не смогли объективно оценить свои шансы, не знали возможного порядка сумм, который можно было указать в своих аукционных предложениях. Неудивительно поэтому, что не все занятые в цветочном бизнесе смогли воспользоваться шансами на аукционах, проведенных управлением потребительского рынка администрации Липецка. Понимая, что люди, которые впервые попали в процедуру торгов, растерялись, не смогли сориентироваться, мы решили дать всем тем, кто с осени прошлого года вложился в выращивание тюльпанов, возможность реализовать цветы. Причем места на областной ярмарке для товаропроизводителей будут бесплатными, - прокомментировал GOROD48 ситуацию начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.
Напомним, что в этом году городские чиновники на ровном месте создали конфликт с горожанами, десятилетиями выращивающими тюльпаны под 8 марта. В администрации Липецка решили сократить число нестационарных торговых мест с существовавших двухсот до 59, продав права на торговлю цветами с аукционов. Первый аукцион состоялся 4 февраля. Тогда с торгов было продано 30 временных торговых мест. По словам цветочников, большинство мест получили те, кто смог заплатить за них от 10 тысяч рублей и больше, и ими оказались ИП, никак не связанные с выращиванием цветов. 11 февраля с торгов было продано оставшиеся 29 мест. Но в этот раз управление потребительского рынка мэрии столкнулось с уже сплоченными общей бедой товаропроизводителями, которые фактически устроили «картельный сговор», договорившись с победителями об оплате аукционных предложений вскладчину. Сами торги цветочники назвали незаконными, обвинив мэрию в защите барыг.
В свою очередь, в управлении потребительского рынка мэрии говорят о том, что за счет аукционов, на которых разыгрывают места для нестационарной уличной торговли елками, квасом, сахарной ватой, пирожками, овощами-фруктами, в 2017 году муниципальный бюджет получил 2 740 000 рублей, а в 2018-м - уже 4 918 145 рублей. Впрочем, по результатам таких торгов в прошлом году доходы мэрии упал до 1,8 миллиона рублей.
Итак, в который раз администрация области решила элементарный вопрос за мэрию Липецка (кто-то еще удивляется тому, что Гора решила забрать себе ряд полномочий городских чиновников!). Как теперь говорят, Юрий Букреев заработал плюсик в карму, от которого почему-то отказалась глава Липецка Евгения Уваркина. От цветочников требуется лишь заявление на участие в ярмарках, которые от них ждут до 4 марта в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности».
- Для нас это стало приятной новостью. Такие ярмарки помогут нам реализовать часть выращенных тюльпанов по приемлемым для липчан ценам против ста рублей за завозной цветок. Но 6 и 7 марта цветы покупают не все мужчины, а только те, кто работает в бюджетных организациях. И нам бы хотелось торговать тюльпанами на улицах города и 8 марта, когда продается больше всего цветов, - сообщила GOROD48 Оксана Фролова, член созданной в WhatsApp группы «8 марта», где обсуждают свои проблемы те, кто выращивает цветы.
Липецкие цветочники хотели бы, как и раньше, продавать цветы в тех местах, где их уже знают покупатели. И хотели бы, чтобы в мэрии вернулись к практике бесплатного предоставления мест для трехдневных торгов тюльпанами для тех, кто из выращивает.
- Татьяна Ульшина выращивает цветы вот уже 20 лет. Каждый год ей по справке о том, что она владеет земельным участком, давали торговые места. Цветы она продавала в нескольких точках, потому что невозможно продать большое количество тюльпанов в одном месте. В этом году на аукционе она не выиграла не одного места, а вырастила порядка 10 тысяч цветов. Как ей их продать 7 марта за полдня работы ярмарки? Семья Шпотиных вырастила 10 тысяч тюльпанов, семья Страховых - 8 тысяч. Мы с мамой вырастили тысячи цветов, но также не выиграли на аукционе ни одного места. Выходит, все придут со своими тюльпанами на две ярмарки? А времени на все про все - 6 часов. Аж смех берет! Есть фильм - «Угнать за 60 секунд». А про нас можно снять фильм «Продать за 60 секунд»! - говорит Оксана Фролова.
надо тюльпаны по 5-10 рублей
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я
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