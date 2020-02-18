Полицейские просят помощи в розыске 49-летнего мужчины

ОВД по Хлевенскому району разыскивается Юрий Смирнов, 1970 года рождения.



Подозреваемый в незаконном вторжении в жилище мужчина может находиться в Липецке. Его видели возле торговых центров «Линия» и «Европа» на улице Катукова.



За информацию, способствующую розыску подозреваемого, гарантируется денежное вознаграждение. Телефоны: 8 (47477)2-18-03, 8-996-929-20-30, или 02.



