Происшествия

28 минут назад

Полицейские просят помощи в розыске 49-летнего мужчины

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#розыск
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Полицейские просят помощи в розыске 49-летнего мужчины
ОВД по Хлевенскому району разыскивается Юрий Смирнов, 1970 года рождения.

Подозреваемый в незаконном вторжении в жилище мужчина может находиться в Липецке. Его видели возле торговых центров «Линия» и «Европа» на улице Катукова.  

За информацию, способствующую розыску подозреваемого, гарантируется денежное вознаграждение. Телефоны: 8 (47477)2-18-03, 8-996-929-20-30, или 02.

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#розыск
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Комментарии (2)

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Папс

12 минут назад
Фу, какая отвратительная рожа!
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Пэпс

21 минуту назад
Таких колдырей пол Липецка!
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